Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
Galatasaray'da aldığı dakika başına en çok gol atan futbolcu olan Mauro Icardi 11 çıktığı Kocaeli'nde sınıfı geçemedi
Galatasaray kariyerine unutulmaz goller ve “Aşkın Olayım” marşıyla damga vuran Icardi, bu sezon istikrarını korumakta zorlanıyor.
Sakatlık sonrası ritmini bulamayan tecrübeli futbolcu, Kocaelispor maçındaki etkisiz görüntüsüyle sınıfta kaldı.
Teknik direktör Okan Buruk’un Osimhen’le aynı anda sahaya sürdüğü Arjantinli yıldızın fiziksel olarak hazır olduğu düşünülse de performansı beklentilerin uzağında kaldı.
Yönetim cephesi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki oyuncunun durumunu değerlendirmeye aldı.
Şu an için yeni bir sözleşme adımı atılmazken, Icardi’nin kalan haftalardaki performansının geleceğini belirleyeceği öğrenildi.
Yıllık 10 milyon Euro kazanan golcünün beklentileri karşılayamaması halinde, sezon bitiminde yolların ayrılması güçlü bir olasılık olarak görülüyor.
