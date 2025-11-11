Habertürk
        Necip Uysal bahis iddiaları için adliyede! - Beşiktaş Haberleri

        Necip Uysal bahis iddiaları için adliyede!

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 09:54 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:02
        Necip Uysal bahis iddiaları için adliyede!
        Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.

        Bu oyunculardan biri de Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal. 34 yaşındaki futbolcu, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, hayatı boyunca hiç bahis hesabı olmadığını ve bahis oynamadığını dile getirdi.

        Siyah-beyazlı futbolcu, bu sabah da erken saatlerde suç duyurusunda bulunmak üzere avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

        Necip'in kendi TC Kimlik Numarası ve adının kullanılarak başka biri tarafından bahis hesabı açılması ve oynanması nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Haberi Görüntüle

        NECİP UYSAL: BAHİS FİKRİ AKLIMDAN BİLE GEÇMEDİ

        Beşiktaş oyuncusu Necip Uysal, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesi üzerine dün açıklama yayımladı.

        Bahis oynamadığını söyleyen Necip Uysal'ın açıklamasının tamamı şekilde:

        "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

        Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

        Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

        Habertürk Anasayfa