Necip Uysal bahis iddiaları için adliyede!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.

Bu oyunculardan biri de Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal. 34 yaşındaki futbolcu, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, hayatı boyunca hiç bahis hesabı olmadığını ve bahis oynamadığını dile getirdi.

REKLAM advertisement1

Siyah-beyazlı futbolcu, bu sabah da erken saatlerde suç duyurusunda bulunmak üzere avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Necip'in kendi TC Kimlik Numarası ve adının kullanılarak başka biri tarafından bahis hesabı açılması ve oynanması nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

💥 Necip Uysal, bahis soruşturması ile ilgili suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan Adliyesi'nde!



🎙️ Detayları HT Spor muhabiri @ogzhngenc aktardı. pic.twitter.com/N0t0BpghGY — HT Spor (@HTSpor) November 11, 2025

Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak? Haberi Görüntüle

NECİP UYSAL: BAHİS FİKRİ AKLIMDAN BİLE GEÇMEDİ

Beşiktaş oyuncusu Necip Uysal, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesi üzerine dün açıklama yayımladı.

Bahis oynamadığını söyleyen Necip Uysal'ın açıklamasının tamamı şekilde:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."