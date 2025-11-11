Otomobille çarpıp demir çubukla öldürmüştü... Sıcak gelişme!
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde husumetlisi Ahmet Çalık'ı otomobille çarptıktan sonra demir çubukla döverek öldüren Yalçın Namal, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki aşevinde yakalandı. Namal, jandarma eşliğinde Eskişehir'e getirildi
Eskişehir'de olay, 8 Kasım'da Çifteler ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yalçın Namal, husumetli olduğu Ahmet Çalık'ı, iddiaya göre babasına ait otomobille çarparak yere düşürdü.Öldürülen Ahmet Çalık.
DEMİR ÇUBUKLA DEFALARCA BAŞINA VURDU
DHA'daki habere göre Namal, ardından aracından inerek, elindeki demir çubukla Çalık'ı darp etti. Ahmet Çalık, başına aldığı darbelerle yaralanırken, şüpheli otomobille kaçtı.Yakalanan katil zanlısı Yalçın Namal.
FİRARİ KATİLİN ARACI BULUNDU
Ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Çalık, dün hayatını kaybetti. Ahmet Çalık’ın cenazesi, Çifteler ilçesinde toprağa verildi. Namal'ın kullandığı otomobil ise Sivrihisar ilçesi yakınlarında takla atmış halde bulundu.
FOTOĞRAFINDAN TANIYIP İHBAR ETTİ
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine kaçmış olabileceği değerlendirilen şüpheliyi yakalamak için bölgede arama çalışması başlatıldı. Fotoğrafından tanıdığı şüpheliyi aşevinde gördüğünü söyleyen bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) sevk edildi.
YAKALANIP ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ
Namal, bu sabah aşevinde yakalanarak gözaltına alınıp Eskişehir’e getirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.