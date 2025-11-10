Habertürk
        Eskişehir haberleri: Demir çubukla vahşet! Katil aranıyor

        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Yalçın Namal, otomobille çarptığı husumetlisi Ahmet Çalık'ı ardından demir sopayla feci biçimde darp etti. Çalık hayatını kaybetti, kaçan şüphelinin kullandığı otomobil terk edilmiş halde bulundu. Zanlı aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 11:54 Güncelleme: 10.11.2025 - 15:10
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Eskişehir'de olay, 8 Kasım'da Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yalçın Namal, husumetlisi Ahmet Çalık'ı, iddiaya göre babasına ait otomobille çarparak yere düşürdü.

        Yalçın Namal, jandarma tarafından her yerde aranıyor.
        Yalçın Namal, jandarma tarafından her yerde aranıyor.

        DEMİR ÇUBUKLA DEFALARCA VURDU

        DHA'daki habere göre Namal ardından aracından inerek, elindeki demir sopayla Çalık'ı darp etti. Çalık, başına aldığı darbelerle ağır yaralanırken, şüpheli otomobille kaçtı.

        Vahşice öldürülen Ahmet Çalık.
        Vahşice öldürülen Ahmet Çalık.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Çalık, dün hayatını kaybetti. Ahmet Çalık’ın cenazesi, Çifteler ilçesinde toprağa verildi.

        KATİL HER YERDE ARANIYOR

        Namal'ın kullandığı otomobil, Sivrihisar ilçesi yakınlarında takla atmış ve terk edilmiş halde bulundu. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine kaçmış olabileceği değerlendirilen şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
