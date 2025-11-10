Spor yazarları Kocaelispor-Galatasaray maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları, bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
"ICARDI'NİN KATKISI SIFIRDI"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Sürekli orta yaparak gol aramak, bunun ötesinde farklı formasyon taktikleri geliştirememek Galatasaray’a yakışmadı. 100 dakika oynanan maçta Icardi’nin oyuna katkısı sıfırdı. Takım eksik oynadı diyebiliriz. Kötü oynayan kenar oyuncularına bekler de katkı veremeyince yenilgi şaşırtıcı olsa da yadırganmaması gerekir. Kaybedilen bu maç teknik adamların taktiksel düşüncelerini de tartışmaya açıyor doğal olarak. Okan Buruk, Kocaelispor’u küçümsemiş. Bunu sahaya çıkardığı takımla gösterdi. Selçuk İnan ise, dersini iyi çalışmış. Oyuncularına özgüven aşıladığı gibi neler yapacaklarını ezberletmiş. Galatasaray, Süper Lig’de 19 maç sonra ilk yenilgisini alırken sergilediği oyunla eleştirilecek elbette. Bu tür sonuçlardan ders almak önemli.
"BUNUN ADI İNTİHAR"
Levent Tüzemen (Sabah): Okan Buruk'un Icardi fantezisi Galatasaray'ın yenilmezliğini kaybetmesine neden oldu. Bunun adı intihar. Bu yenilgi doğrudan Okan hocaya yazar, milli maç arası gelmeseydi Kocaeli'de alınan yenilgi travma yaratırdı. Dilerim Okan hoca takımı toparlar ve çift forvet oynatma inadından vazgeçer.
"KARTLAR YENİDEN DAĞITILDI"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Teknik adamların formsuz ve gününde olmadığı zamanlar olur. Şampiyonlar Ligi'nde dağları deviren Okan Buruk, bu yenilgide büyük rol oynadı. 4-4-2 oyun anlayışı tutmadı, görüyorsun. İkinci yarıda neden ısrar ediyorsun! Çıkar Icardi ve Sane'yi... Galatasaray fabrika ayarlarına dönsün! Galatasaray'da ise ayakların yere basması lazım. Ligde zayıf rakip olmadığını gördüler. İki haftada 5 puan kaybetti Galatasaray! Zirvede puan farkı eridi. Şampiyonluk adayları için kartlar yeniden dağıtıldı.
"ICARDI'Yİ 90 DAKİKA OYNATMASINI ELEŞTİRİRİM"
Nihat Kahveci (Kontraspor): Okan hocanın maça başladığı ilk 11'de bana göre hiçbir sıkıntı yok. Sonrasında sıkıntı var. Koskoca Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki gururumuz Galatasaray'ın koskoca ilk yarıdaki tek atak şekli; Jakobs orta, Sane orta, Sara orta şeklinde. Nerede merkez oyuncuların? Icardi'yle başlayan Okan Buruk; Icardi'nin bir şey üretmediğini, sahada olmadığını gördüğünde devre arası adı ne olursa olsun çıkarabilmeli. Icardi'yi kaybetmemek için çıkarmadı oyundan, Galatasaray 3 puan bıraktı. Oynatmasına hiçbir şey demem Okan hocanın ama 90 dakika sahada tutmasını eleştiririm. Kim olursa olsun kötü oynuyorsan çıkarabilmelisin. Çıkaramayacaksan da oyuna hiç başlatmamalısın. Sen ilk defa Icardi'yi 11'de orada başlattığın için göze batıyorsun, risk alıyorsun. Deplasmandasın rakip ısırıyor, nefes aldırmıyor.
"MAĞLUBİYETİN ASIL NEDENİ..."
Ercan Taner (Sözcü): İlk devre Galatasaray takım olarak iyi değildi. Tayfur 3 kez gol şansı yakaladı. Devre biterken Agyei çok klas bir gol attı. İyi oyunun karşılığını almıştı ev sahibi Kocaelispor. İkinci yarıda Okan Buruk çift forvet düşüncesini korurken, Sallai’yi hücuma katkısı daha fazla olsun düşüncesiyle Singo’nun yerine oyuna aldı. Bu değişiklik fazla etkili olmamıştı. Eren ve Sara bence daha önce oyuna girebilirlerdi. Torreira oyundan alındı ama muhtemelen hafif sakatlığı vardı. Yoksa da etkisiz ve yorgundu. Galatasaray adına alınan mağlubiyetin ana nedeni bence Şampiyonlar Ligi’nin yorgunluğunun sahaya yansımasıydı.
"KAYBETMETİ HAK ETTİ"
Hasan Şaş: Sezon başından beri konsantrasyonun ne kadar önemli olduğunu söyledim. Gol pozisyonu var, herkes o pozisyonu bekliyor. Buralarda kimin eksiği var? Galatasaray bu konulara ne kadar dikkat etti? Siz bu maçı sonuna kadar kaybetmeyi hak ettiniz. Bu futbolun konsantrasyonunun nereden geldiğini bilirim ben. Ajax'tan gelmişsin, dünyada konuşulan takımsın. Kadro olarak Galatasaray'ın çift forvet oynayacağı, dün itibarıyla belli olmuştur. Eğer siz Şampiyonlar Ligi'nde rakibinizi nasıl yendiğinizi inkar ederseniz, futbol da sizi inkar eder. Tek oynadın hep! Siz böyle çift forvetle çıktığınız an futbolcuyu bitirirsiniz, maça konsantre olamazsınız.
