Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 20, Parçalı bulutlu

İZMİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve yarın gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 23,Parçalı bulutlu

BURSA: 23, Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu yarın gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 18, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 23, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 20, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 25, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 27, Parçalı ve az bulutlu ISPARTA: 20, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 20, Parçalı ve az bulutlu REKLAM NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 20, Parçalı ve az bulutlu DÜZCE: 22, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 21, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 21, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 19, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 19, Parçalı ve az bulutlu RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu ERZURUM: 15, Az bulutlu KARS: 16, Az bulutlu MALATYA: 20, Az bulutlu VAN: 16, Az bulutlu

ŞANLIURFA: 28, Az bulutlu DİYARBAKIR: 24, Az bulutlu GAZİANTEP: 25, Az bulutlu MARDİN: 25, Az bulutlu SİİRT: 25, Az bulutlu