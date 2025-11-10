5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli: Kültürlerin iç içe geçtiği bir içecek!

MEKSİKA: TARÇINLI VE SICAK BİR GELENEK – CAFÉ DE OLLA



Meksika’nın geleneksel kahvesi café de olla, tarçın ve panela ile hazırlanan aromatik ve sıcak bir karışım. Kil kapta demlenen bu içecek, Meksika kültürünün baharatçı DNA’sını ve samimi misafirlik anlayışını yansıtıyor. Özellikle kırsal bölgelerde hâlâ yaygın olan café de olla, aile buluşmalarının ve sohbet sofralarının vazgeçilmez parçası.