Bilimin şaşırtan keşfi: Antik yunan heykelleri aslında renkli miydi? Sandığımızdan daha renkli bir dünyaymış!

Müzelerdeki beyaz mermer heykelleri “orijinal” sanıyorsanız, yeni araştırmalar fikrinizi değiştirmeye aday. UV taramalarından kimyasal analizlere kadar pek çok yöntem, Antik Yunan’ın düşündüğümüzden çok daha renkli bir dünya olduğunu kanıtlıyor. Bugün sanat tarihinin temel kabullerinden biri bile sorgulanıyor. Detaylar için haberimizin devamında!