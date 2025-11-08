Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen işçi servisindeki 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen işçi servisindeki 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'a bağlı Göksun-Andırın yolunda, Değirmendere yakınlarında inşaat işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Mısır uyruklu 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 19:35 Güncelleme: 08.11.2025 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza, akşam saatlerinde ilçenin kırsalındaki Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi.

        İddiaya göre Andırın-Göksun Karayolu’nda giden H.H. (30) yönetimindeki inşaat işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 2 yabancı uyruklu işçi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü H.H. ile birlikte 6 işçi de yaralandı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren 2 işçinin cenazesi ise otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Göksun kaza
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        Habertürk Anasayfa