Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen işçi servisindeki 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin kırsalındaki Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Andırın-Göksun Karayolu’nda giden H.H. (30) yönetimindeki inşaat işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 2 yabancı uyruklu işçi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü H.H. ile birlikte 6 işçi de yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren 2 işçinin cenazesi ise otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.