Galatasaray ligde 2 maçtır suskun!
Süper Lig'de lider Galatasaray, Kocaelispor'a 1-0 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan bıraktı. Ligin en çok gol atan takımı konumundaki sarı-kırmızılıların son 2 Süper Lig maçında rakip fileleri havalandıramaması da dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, Kocaelispor'a konuk olurken, mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi.
Süper Lig'de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a yenilen Cimbom, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta da evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, üst üste 2 müsabakada 5 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı.
Cimbom, bu sezon ligde daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.
LİGDE 2 MAÇTIR GOL ATAMIYOR
Okan Buruk'un öğrencileri, Trabzonspor maçının ardından Kocaelispor maçını da boş geçti. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde fileleri havalandıramadı.
12 maçta attığı 25 golle ligin en golcü takımı konumundaki Galatasaray'ın son 2 lig mücadelesinde gol atamaması dikkat çekti.
OKAN BURUK YÖNETİMİNDE İLK KEZ!
Süper Lig'deki son iki maçında gol atamayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandıramadı.
Galatasaray, milli maçlar için verilen araya 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 29 puanla liderlik koltuğunda girdi.
Sarı-kırmızılılar, aradan sonra ligin 13. haftasında evinde Gençlerbirliği ile mücadele edecek.
