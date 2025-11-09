Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        25
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ligde 2 maçtır suskun! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ligde 2 maçtır suskun!

        Süper Lig'de lider Galatasaray, Kocaelispor'a 1-0 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan bıraktı. Ligin en çok gol atan takımı konumundaki sarı-kırmızılıların son 2 Süper Lig maçında rakip fileleri havalandıramaması da dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 19:42 Güncelleme: 09.11.2025 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, Kocaelispor'a konuk olurken, mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi.

        • 2

          Süper Lig'de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a yenilen Cimbom, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

        • 3

          Süper Lig'de geçtiğimiz hafta da evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, üst üste 2 müsabakada 5 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı.

        • 4

          Cimbom, bu sezon ligde daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.

        • 5

          LİGDE 2 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

          Okan Buruk'un öğrencileri, Trabzonspor maçının ardından Kocaelispor maçını da boş geçti. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde fileleri havalandıramadı.

        • 6

          12 maçta attığı 25 golle ligin en golcü takımı konumundaki Galatasaray'ın son 2 lig mücadelesinde gol atamaması dikkat çekti.

        • 7

          OKAN BURUK YÖNETİMİNDE İLK KEZ!

          Süper Lig'deki son iki maçında gol atamayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandıramadı.

        • 8

          Galatasaray, milli maçlar için verilen araya 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 29 puanla liderlik koltuğunda girdi.

        • 9

          Sarı-kırmızılılar, aradan sonra ligin 13. haftasında evinde Gençlerbirliği ile mücadele edecek.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Lidere Kocaeli darbesi
        Lidere Kocaeli darbesi
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Alkol uyarısında cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü!
        Alkol uyarısında cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Habertürk Anasayfa