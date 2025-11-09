Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, bebek ve çocuklarda alerjilerle ilgili toplumda sıkça rastlanan yanlış inanışlara dikkat çekti. Seçkin, "Özellikle alerji için verilen ilaçların çok yan etki yaptığı ve işe yaramadığı konusunda aileler oldukça endişeli. Ayrıca bu ilaçların uzun süre kullanıldığında hiperaktivite, davranış ya da uyku sorunlarına yol açtığına dair yanlış inanışlar var” dedi.

"KORTİZONLU SPREYLER ZARARLI DEĞİL"

Buruna sıkılan kortizon spreylerinin zararlı olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını kaydeden Dr. Seçkin, “Burundaki alerjinin tedavisi kortizon içeren spreylerdir. Yeterli gelmezse ağızdan da ilaç eklenir. Lokal kullanılan kortizon emilip yan etki yapmaz” diye konuştu.

PENİSİLİN ALERJİSİ SANILDIĞI KADAR YAYGIN MI?

Dr. Seçkin, “Penisilin alerjisi çok nadirdir. 'Ailede penisilin alerjisi var, çocuk penisilin içeren antibiyotik kullanmasın' gibi çok yaygın bir kanı var. İnsanların yüzde 10'u penisilin alerjisi olduğunu söyler ama bu kişilerin yüzde 95’inin aslında alerjisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Yanlış alerji tanılarının gereksiz ilaçlardan kaçınmaya, gereksiz testlere ve artan tıbbi maliyetlere yol açtığını belirten Dr. Seçkin, düşük ve yüksek riskli hastaların doğru şekilde ayırt edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"GIDA ALERJİLERİNDE DİYET HER ZAMAN ŞART DEĞİL" Gıda alerjileriyle ilgili bilinen yanlışlara da dikkat çeken Seçkin, "Belirtiler belirli bir gıdayı aldıktan sonra ilk bir saat içinde ortaya çıkıyorsa, bu o gıdaya alerjinin göstergesi olabilir. Ancak genellikle diyet veya ortam değiştirmeye gerek yoktur” dedi. "GEREKSİZ YERE İNEK SÜTÜ DİYETİ UYGULANIYOR" İnek sütü alerjisinin gereğinden fazla teşhis edildiğini belirten Dr. Seçkin, “Bazı çocuklarda gereksiz yere süt diyeti uygulanıyor. Süte bağlı alerjik proktokolit dahil olmak üzere süt alerjisi hem aşırı yanlış teşhis ediliyor hem de kolayca atlanıyor, kısaca yanlış tanı çok sık. Oysa tanı için sütün 2-4 hafta kesilip sonra yeniden denenmesi gerekir. Eğer şikayetler tekrarlamazsa, inek sütü alerjisi yoktur. Semptomlar geri dönerse, 1-2 ay daha sütü ortadan kaldırın; bu süreçte şikayetler tam olarak düzelmezse bu bir süt alerjisi değildir ve süt tekrar eklenebilir" şeklinde konuştu. REKLAM EMZİRİRKEN ÇOĞU DİYET GEREKSİZ Bazı anneler alerji ya da reflü yapacak korkusuyla çok kısıtlı sayıda besin tüketmeye başlar. Dr. Seçkin, “Emzirirken yapılan çoğu eliminasyon diyetine ihtiyaç yoktur. Emziren anneler genellikle anne sütüyle bebeklerine alerjen bulaştırmaz, bu nedenle bir annenin diyetinden herhangi bir besini çıkarması gerekliliği nadirdir” ifadelerini kullandı.

Dr. Seçkin, “Çok aşırı egzama, kolik veya reflü gibi şikayetler varlığında besin 2-4 hafta gibi bir süre diyetten çıkarılır ve şikayetler devam ederse besin tekrar yenilmeye başlanır. Bebeğin kan testinde inek sütüne karşı alerjisi çıksa bile çoğu zaman emziren anneler bunu diyetlerinden çıkarmak zorunda kalmazlar. Kısaca bebek anne sütünü gayet iyi tolere edebilir” dedi. "YUMURTA ALERJİSİ AŞIYA ENGEL DEĞİL" Yumurta alerjisi olanların bazı aşıları olamayacağı yönündeki iddiaların da yanlış olduğunu vurgulayan Dr. Seçkin, "Yumurta alerjisi grip, kızamık, kabakulak, kızamıkçık veya sarıhumma aşıları için bir engel değildir" diye konuştu. "PAHALI ÖNLEMLER GEREKSİZ" Ebeveynlere güven vererek birçok alerji sorununun çocuk büyüdüğünde kendiliğinden çözüleceğini belirtmenin önemli olduğunu söyleyen Dr. Seçkin, "Alerji benzeri semptomlarla seyreden sorunu yönetmek için belirli yiyecekleri bir çocuğun diyetinden kalıcı olarak çıkarmak, her odaya pahalı hava temizleyicileri koymak veya evdeki tüm halı ve perdeleri atmak gibi sert yöntemler genellikle gerekli değil" dedi.