Yağmur az, sis ve pus var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün Trakya başta olmak üzere ülkemizin kuzey batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Marmara ve batıda birçok ilde de pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Giriş: 09.11.2025 - 09:03 Güncelleme: 09.11.2025 - 09:04
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 22°

        Ankara

        Güneşli 21°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 23°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Güneşli 19°

        Bursa

        Güneşli 21°

        Adana

        Güneşli 30°

        Diyarbakır

        Güneşli 26°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Güneşli 16°

        Sıcaklıkların da ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        Fotoğraf: İHA

