Yağmur az, sis ve pus var
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün Trakya başta olmak üzere ülkemizin kuzey batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Marmara ve batıda birçok ilde de pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Sıcaklıkların da ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Fotoğraf: İHA