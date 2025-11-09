Yağmur az, sis ve pus var | Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

Yağmur az, sis ve pus var | Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

REKLAM

İstanbul Güneşli 22° Ankara Güneşli 21° İzmir Parçalı bulutlu 23° Antalya Güneşli 25° Trabzon Güneşli 19° Bursa Güneşli 21° Adana Güneşli 30° Diyarbakır Güneşli 26° Gaziantep Güneşli 25° Ağrı Güneşli 16°

Sıcaklıkların da ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Fotoğraf: İHA