        Okan Buruk kararını verdi: İşte Cimbom'un 11'i - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk kararını verdi: İşte Cimbom'un 11'i

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak. Ligde namağlup liderliğini sürdüren Sarı-kırmızılılar, bu maçı da kazanarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını açmayı hedefliyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.11.2025 - 10:00 Güncelleme: 09.11.2025 - 10:21
        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak.

          Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

          Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi.

          Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 11 puan elde etti.

        • 2

          GALATASARAY'DA EKSİKLER

          Galatasaray'da Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

          Kasık fıtığı yaşayan Yunus Akgün ile sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen İlkay Gündoğan, takımdaki yerlerini alamayacak.

        • 3

          TORREIRA, SARI KART CEZA SINIRINDA

          Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

          Tecrübeli orta saha, sarı kart görmesi halinde 13. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

        • 4

          AJAX MAÇINDAN MORALLİ DÖNDÜ

          Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.

          Söz konusu galibiyetle "Devler Ligi"nde 9 puana ulaşan Galatasaray, haftayı 9. sırada tamamladı.

        • 5

          LİGDE 19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

          Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 19 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

          Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

          Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin filelerini 47 kez havalandırırken, sadece 7 gol yedi.

        • 6

          LİGDE SON 9 DIŞ SAHA MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILDI

          Galatasaray, Süper Lig'deki son 9 deplasman maçını kazandı.

          Dış sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından rakip statta çıktığı 9 müsabakayı da kazandı.

          Söz konusu süreçte 23 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 2 gol gördü.

        • 7

          SÜPER LİG'İN EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

          Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde en çok gol atan ve en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

          Sarı-kırmızılılar, geride kalan 11 haftada 25 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en golcü takımı olmayı başardı.

          Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 6, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen üçer, Yunus Akgün 2, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

          Sezon başından beri oynanan 11 maçta kalesinde sadece 5 gol gören Galatasaray, ligin "en az gol yiyen takımı" ünvanına sahip. arı-kırmızılılar, bu süreçte 6 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

        • 8

          OSIMHEN, SON 4 MAÇTA 6 GOL ATTI

          Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, son 4 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

          Nijeryalı santrfor, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 3, Bodo/Glimt'e 2, Süper Lig'de de Göztepe'ye 1 gol attı.

          Osimhen, bu süreçte sadece Trabzonspor'a karşı gol atamadı.

        • 9

          SANE VE EREN DEPLASMANDA TOPLAM 6 GOL KAYDETTİ

          Galatasaray'ın son haftalardaki formda isimlerinden Leroy Sane ile milli oyuncu Eren Elmalı, Süper Lig'de konuk olarak çıktıkları maçlarda takımlarına skor anlamında önemli katkı verdi.

          Her iki futbolcu da deplasman müsabakalarında üçer kez ağları havalandırdı.

        • 10

          SELÇUK İNAN İÇİN DUYGUSAL MAÇ

          Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray karşısında duygusal bir maça çıkacak.

          Sarı-kırmızılı ekipte 9 sezon boyunca top koşturan ve kaptanlık yapan Selçuk İnan, yıllar boyunca formasını giydiği Galatasaray karşısında teknik direktör olarak 4. kez maça çıkacak.

          Daha önce Gaziantep FK ve Kasımpaşa'nın başında Galatasaray'ın karşısına çıkan Selçuk İnan, söz konusu 3 müsabakada sahadan puansız ayrılmıştı.

        • 11

          İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

          Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Icardi, Barış Alper, Osimhen

        Habertürk Anasayfa