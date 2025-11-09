Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?

Frederic J. Brown/ AFP/ Getty Images Elon Musk ekim ayında tarihte 500 milyar dolarlık servete ulaşan ilk kişi oldu

Tesla'nın CEO'su Elon Musk son birkaç yıldır zaten dünyanın en zengin insanlarından biriydi, ancak bu servet kısa süre önce yarım trilyona ulaştığında uçuk bir hâl aldı.

Bu kadar paraya rağmen Musk, gösterişsiz bir yaşam tarzı sürdürdüğü konusunda ısrarcı. 2021 yılında Teksas'ta 50.000 $ (yaklaşık 2 milyon 111 bin TL) değerinde bir evde yaşadığını söylemişti.

İki çocuk sahibi olduğu eski partneri Grimes (Claire Elise Boucher), 2022 yılında Vanity Fair'e verdiği röportajda, birçok kişinin varsaydığı gibi aşırı lüks bir hayat yaşamadığını söyledi.

"[Musk] bir milyarder gibi yaşamıyor. Zaman zaman yoksulluk sınırının altında yaşıyor" dedi.

Sattığı lüks malikaneler Musk bir zamanlar etkileyici bir gayrimenkul portföyüne sahipti. Wall Street Journal 2019'da Musk'ın yaklaşık yedi yılda yedi ev için 100 milyon dolar harcadığını bildirmişti - bunların çoğu California'nın prestijli mahallesi Bel-Air'de birbirinden bir taş atımlık mesafedeydi. Toplu olarak düşünüldüğünde mülkler yüzme havuzları, tenis kortu, şarap mahzeni, özel kütüphane ve bir balo salonuna sahipti. Bunlardan biri, bir zamanlar efsanevi Willy Wonka oyuncusu Gene Wilder'a ait olan bir çiftlik eviydi. Ancak 2020'de Musk fikrini değiştirerek eşyalarının neredeyse hepsini satacağını ve mülk sahibi olmayacağını açıkladı.

Twitter'a, "Paraya ihtiyacım yok. Kendimi Mars ve Dünya'ya adıyorum. Eşyalar size sadece ağırlık verir" diye yazdı. Tek bir şartı vardı: Gene Wilder'ın evi "yıkılmamalı ya da ruhuna zarar verilmemeliydi." Gerçekten de üç yatak odalı mülkü Wilder'ın yeğeni Jordan Walker-Pearlman'a sattı, satın alması için ona milyonlarca dolar kredi bile verdi. Ancak Haziran 2025'te Musk mülkiyeti geri aldı; Walker-Pearlman'ın geri ödemeleri geciktirdiği haberlere yansıdı. 2021 yılında Musk, "birincil evinin", havacılık ve uzay şirketi SpaceX'in faaliyet gösterdiği Teksas'ın güney ucunda kendisine yaklaşık 50.000 dolara mâl olan mütevazı bir prefabrik ev olduğunu tweetledi - bu bölge resmi olarak Starbase adlı bir şehir haline geldi. Musk mütevazı bir evde yaşama hakkında "Bu harika bir şey" dedi. Ertesi yıl Musk, muazzam servetine rağmen ne kadar az para harcadığından bahsederken, hiç evinin olmadığını söyledi. Medya kuruluşu TED'in başkanı Chris Anderson'a "Kelimenin tam anlamıyla arkadaşlarımın evinde kalıyorum" dedi. "Tesla'nın mühendislik faaliyetlerinin çoğunun yürütüldüğü Bay Area'daysam, sırayla arkadaşlarımın misafir odalarında kalıyorum."

Bu bilgi yeni değil- 2015 yılında dönemin Google CEO'su Larry Page, yazar Ashlee Vance'a Musk'ın "bir tür evsiz" olduğunu söylemişti. E-posta atıp, "Bu gece nerede kalacağımı bilmiyorum. Sana gelebilir miyim?" dediğini anlatmıştı. Yıllar boyunca Musk'ın ABD'de mülk satın aldığına dair çeşitli spekülasyonlar yapıldı, ancak Teksas'taki ev kişisel olarak sahip olduğu tek mülk gibi görünüyor. Getty Images Bel-Air; Beyoncé, Jay-Z ve Alfred Hitchcock gibi pek çok Hollywood yıldızına ev sahipliği yaptı Eşsiz arabalar Musk mülk için büyük harcamalar yapmıyor ama otomobil dendiğinde akan sular duruyor. Tesla'nın sahibi olarak, sıra dışı ve olağanüstü araçlardan oluşan geniş bir koleksiyona sahip olması şaşırtıcı değil. Bunlar arasında, 20. yüzyılın ilk uygun fiyatlı aracı olarak kabul edilen ve motor endüstrisinde devrim yaratan Ford Model T de bulunuyor.

NurPhoto/ Getty Images 'Tin Lizzie' olarak bilinen Ford Model T Diğerleri arasında ise Musk'ın çocukluğundan beri göz diktiği söylenen 1967 model Jaguar E-Type Roadster; kaza yaptığı ve satmadan önce onarmak için çok para harcadığı 1997 model McLaren F1; ve satışa sunulan ilk Tesla modeli olan ve 2018 yılında Musk tarafından uzaya ateşlenen Tesla Roadster. Ancak en sıra dışı olanı, 1977 yapımı The Spy Who Loved Me (Beni Seven Casus) filminde James Bond tarafından kullanılan 1976 model Lotus Esprit. Filmde Islak Nellie lakaplı araç bir denizaltıya dönüşebiliyordu. Musk, denizaltıya dönüşme kabiliyetini bir kez daha gerçeğe dönüştürmek amacıyla aracı 2013 yılında bir açık artırmada yaklaşık 1 milyon dolara satın aldı. İşe uçarak gitmek Musk, savurganlık yapmaktan mutlu olduğu bir başka şeyin de uçaklar olduğunu kabul etti, ancak bunun işine olan bağlılığıyla ilgili olduğunu söylüyor.

2022'de verdiği bir röportajda, "Uçağı kullanmazsam, çalışmaya daha az vaktim kalır" dedi. Koleksiyonundaki özel jetler arasında, her biri on milyonlarca dolara mâl olan bir dizi Gulfstream modeli bulunuyor. Bu araçları ABD'deki SpaceX ve Tesla tesisleri arasında gidip gelmek ve uluslararası seyahatler için kullanıyor. Hayırseverliğin alışkın olmadığımız hali mi? ABD'deki resmi belgelere göre Musk, hayır kurumlarına milyarlarca dolarlık hisse bağışladı ve savunuculuk kampanyalarına da milyonlarca dolar bağışlamayı taahhüt etti. Ancak hayırseverliği eleştiriliyor. New York Times geçen yıl bu bağışları "gelişigüzel ve çıkar icabı" olmakla eleştirdi; bunlar sayesinde yüksek vergi indirimlerinden yararlandığını ve şirketlerine fayda sağladığını yazdı. Musk'ın hayır kurumu Musk Vakfı'nın amacı internet sitesinde "mümkün olanın sınırlarını zorlamak için çığır açan bilimsel araştırmalar, teknolojik yenilikler ve iddialı girişimler yoluyla insanlığın ilerlemesini sağlamak" şeklinde açıklanıyor. Ancak New York Times, vakfın üç yıl üst üste dağıtması gereken miktarın altında kaldığını bildirdi. Vakfın vergi kayıtlarına ulaşan gazete, bağışların birçoğunun Musk ile bağlantılı kuruluşlara gittiğini de tespit etti.

Yorum için Elon Musk ve Musk Vakfı ile temasa geçildi. Geçmişte hayır işleri hakkında soru sorulduğunda Musk'ın geleneksel hayırseverlik anlayışına şüpheyle yaklaştığı görülüyor. 2022'de verdiği bir röportajda, "Eğer iyilik algısı yaratmak yerine gerçekten iyilik yapmayı önemsiyorsanız, hayırseverlik son derece zor bir şey" dedi. Musk'a göre, iş girişimleri özünde hayır işi: "'Hayırseverlik insan sevgisidir' diyorsanız, bunlar hayırseverliktir." Tesla'nın "sürdürülebilir enerjiye hız kazandırdığını", SpaceX'in "insanlığın uzun vadede hayatta kalmasını sağlamaya çalıştığını" ve Neuralink'in "beyin hasarlarını ve varoluşsal riski yapay zeka ile çözmeye yardımcı olmaya çalıştığını" söyledi.