Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin

Bir anne - baba, bir eş; telefonu açmaya korkuyor.

Bir çocuk, annesi veya babası için; "Ne zaman gelecek?" diye soruyor.

Kimisi; işinden, kimisi; çıktığı gezintiden sevdiklerine dönemiyor.

2024'te motosiklet kazası nedeniyle ortalama 3 kişi, geride gözü yaşlı onlarca yakınını bırakarak hayata veda etti.

Geçtiğimiz hafta Yeşilçam'ın ünlü jönlerinden Engin Çağlar da hayatını, motosiklet kazasında kaybedenlerdendi. Çağlar, 200 metre ötedeki evine gitmek için yolun karşısına geçerken, motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında hayata veda etti.

Engin Çağlar, 19'u siyah -beyaz olmak üzere 71 sinema filminde rol aldı.

Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiğini duyunca aklıma, 1992'de öğrenciyken yaptığım röportaj geldi. O dönem çalıştığım dergiye hazırladığım 'Nerede O Eski Jönler?' başlıklı yazı dizisi için Engin Çağlar'ı aradığımda; "Demek o kadar eskidik? Gel bakalım, bekliyorum" demişti.

1968'deki Ses Dergisi 'Sinema Artisti Yarışması'nın 7.329 kişi arasından kalan finalistleri... Engin Çağlar, soldan ikinci sırada görünüyor. Bu ekipten; Kadir İnanır, Sümer Tilmaç, Demir Karahan, Fatma Karanfil, Ülkü Özen, Seyral Taner ve Piyare Uzun gibi ünlü oyuncular çıktı.

Engin Çağlar, o dönemde Atatürk posterleri hazırlayan bir matbaanın sahibiydi. Bir hayli utanarak Cağaloğlu'ndaki ofisine gittiğimde röportaja başlamadan önce; "Haydi gel, önce şurada bir döner yiyelim" demişti. Restorana giderken hakkımda ardı arkası kesilmeyen sorular sorduğu için beni sınadığını, röportaj yapıp - yapmamaya ondan sonra karar vereceğini düşünerek bir hayli endişelenmiştim.

Gittiğimiz lokantada garsona; "Arkadaşım çok genç. Üstelik hem okuyor, hem çalışıyor. Çok enerji lâzım. Bana bir porsiyon, arkadaşıma iki porsiyon döner" diyerek duygularımı okşamıştı okşamasına ama röportaj yapmama olasılığının gerginliğini üzerimden henüz atamamıştım. Bu nedenle sürekli olarak; "Engin bey, siz olmadan olmaz" deyip duruyordum. Garson, dönerleri getirip masaya bıraktığında; "Çok konuşuyorsun, yemeğini ye" dedi. Yemekten sonra ofisine dönüp röportajı yaptık. İşte böylesine babacan bir adamdı. Allah, mekânını cennet eylesin. O babacan adam, oğlunun da dediği gibi kendisine yakışmayacak bir finalle bu dünyadan göçüp gitti. Belki de arkadaşlarıyla yediği yemekten bir saniye erken veya bir saniye geç ayrılsaydı veya kendisine çarpan motosiklet, yoldan bir saniye erken veya geç geçseydi Engin Çağlar, belki de hayata veda etmeyecekti. Ne var ki hayat; 'Belkilerle' ilerlemiyor, zaman; 'Keşkelerle' geri alınamıyor. Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda Haberi Görüntüle Aşağıda okuyacağınız istatistiklerde motosiklet sayısının ne büyük ölçüde arttığını göreceksiniz. Bunun ana nedeni pandemi döneminde hız kazanan, başta yiyecek - içecek olmak üzere kurye servislerin artması. Bir diğer ana nedense artan trafik keşmekeşliğinin içine girmemek.

Nisan ayında Kabataş'ta çektiğim bu fotoğraf, hem motosiklet sayısının fazlalığını hem de trafik sıkışıklığında onların bile gidecek yol bulamamasını temsil ediyor. HERKES BİRBİRİNDEN ŞİKÂYETÇİ Motosiklet kullananlar, otomobil kullananlardan, otomobil kullananlar da motosiklet kullananlardan yana şikâyetçi. Motosiklet kullananlar, otomobil kullananların trafikte kendilerini görmemesi ve dikkate almamasından dolayı bir hayli dertli. MOTOSİKLET KULLANANLARIN OTOMOBİL KULLANANLARDAN YANA ANA ŞİKÂYETLERİ ♦ Ayna Kontrolü Eksikliği... Otomobil sürücülerinin şerit değiştirirken veya dönüş yaparken motosikletlileri kör noktalarda bırakacak şekilde ayna kontrolü yapmaması. ♦ Aniden Şerit Değiştirme / Kırma... Motosikletin üzerine doğru aniden şerit değiştirerek veya dönüş manevrası yaparak motosikletliyi sıkıştırma veya kaza riskine sokma. ♦ Öncelik Tanımama... Kavşaklarda veya dönerken motosikletlilerin yol hakkını hiçe sayarak yola aniden çıkma. Günlük yaşamımızda sık sık karşılaştığımız görüntülerden biri de otomobil sürücüleriyle motosiklet sürücülerinin tartıştığı anlar geliyor. OTOMOBİL KULLANANLARIN MOTOSİKLET KULLANANLARDAN YANA ANA ŞİKÂYETLERİ ♦ Aşırı Hız ve Tehlikeli Sürüş Manevraları... Limitlerinin üzerinde, kontrolsüz bir şekilde seyretmek. ♦ Şerit Aralarından Geçme... Trafik sıkışık olmasa bile şerit çizgilerinin üzerinden veya çok dar aralıklardan hızla geçmek. ♦ Makas Atma... Yüksek hızla şeritler arasında sürekli yer değiştirerek tehlikeli bir şekilde yol almak. ♦ Ters Yön ve Emniyet Şeridi Kullanımı... Trafiğin akış yönünün tersine gitmek veya acil durumlar için ayrılmış emniyet şeridini sürekli kullanmak. ♦ Sinyal Vermeme... Özellikle şerit değiştirirken veya dönerken sinyal vermemek. Sorumsuz motosiklet sürücülerinin kaldırımda seyretmeleri, yayalar için en büyük tehlike. Geçtiğimiz hafta başıma böyle bir durum geldi. Akşam saatlerinde kaldırımda yürürken köşeyi döner dönmez, bir motosikletle karşılaştım. Çarpmasına ramak kalmışken kendimi yola atmak zorunda kaldım. YAYALARIN SÜRÜCÜLERDEN YANA ANA ŞİKÂYETLERİ ♦ Yaya Geçitlerinde Öncelik Vermeme... En büyük şikâyetlerden biri, yaya geçitlerinde yayalara yol hakkı tanınmaması. ♦ Kaldırıma Park Etme... Otomobillerin kaldırımlara park ederek yayaların geçişini engellemesi, ♦ Hız Limitlerini Aşma... Şehir içindeki hız limitlerine uyulmaması. ♦ Kaldırıma Çıkma ve Kaldırımda Sürüş... Özellikle kurye motosikletlerinin, trafikten kaçmak veya adres bulmak bahanesiyle kaldırımlara çıkarak yayaların arasına karışması, büyük bir güvenlik sorunu oluşturuyor. İster iş için ister gezinti için, kim kullanırsa kullansın veya yaya olsun, herkesin; Anne, baba ve eşi telefonlarını açmaya korkuyor.

Çocuğu; "Ne zaman gelecek?" diye soruyor. Sonuç olarak herkesin sevdiği bekliyor. Herkesin aynı gemide olduğundan yola çıkarak kurallara uyulmasını, dikkatli olunmasını umarak; "Bir saniye kazanmak için bir ömür kaybedilmesin" diyoruz. MOTOSİKLET KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜLER ♦ Uzay Heparı (1969 - 1994) ♦ Onur Bayraktar (1979 - 2010) ♦ İsrafil Köse (1970 - 2016) ♦ Arda Öziri (1978 - 2018) 10 yıllık süreçte; Nüfus artış hızı; % 8.8 olarak gerçekleşti. Tüm taşıtlarda; % 56, motosikletlerde ise % 110 olan artış, nüfus artış hızından bir hayli fazla oldu. (2015) ♦ Türkiye Nüfus... 78.741.053 ♦ Genel Taşıt Sayısı… 19.994.472 ♦ Motosiklet Sayısı… 2.979.167 (Tüm taşıtların % 15'i) ♦ Her 3.9 kişiye bir taşıt ♦ Her 26.4 kişiye motosiklet Son 10 yılda; Motosiklet başına düşen kişi sayısı; 26.4'ten 13.6'ya düştü. (2024) ♦ Türkiye Nüfus… 85.664.944 ♦ Genel Taşıt Sayısı… 31.301.389 ♦ Motosiklet Sayısı… 6.261.927 (Tüm taşıtların % 22'si) ♦ Her 2.7 kişiye, bir taşıt ♦ Her 13.6 kişiye, bir motosiklet Sayısal artış, kaza sayılarını da artırdı. 2015'te ölümlü - yaralanmalı trafik kazasına karışan 290.072 taşıtın % 16'sı motosiklet idi. 2015'TE MEYDANA GELEN ÖLÜMLÜ - YARALANMALI MOTOSİKLET KAZALARI ♦ Kaza Sayısı... 46.411 ♦ Kaza Sonucu Ölü Sayısı… 814 (Ölüm oranı; % 1.75) Meydana gelen kazalarda, ölü sayısı; % 51 oranında artış gösterdi. Kaza sayısı artmış olsa da ölüm oranı, son 10 yılda; 0.76 azaldı. Bu da motosiklet sürücülerinin daha donanımlı tedbir aldığını gözler önüne seriyor. 2024'TE MEYDANA GELEN ÖLÜMLÜ - YARALANMALI MOTOSİKLET KAZALARI ♦ Kaza Sayısı… 123.712 ♦ Kaza Sonucu Ölü Sayısı… 1.229 (Ölüm oranı; % 0.99) 2025'te trafik kazasına karışan 392.739 taşıtın; % 31.5'i motosiklet oldu. 10 yılda; motosikletlerin karıştığı kazaların; % 15.5 oranında artması dikkat çekti.

2025 TÜRKİYE GENELİ MOTOSİKLET SAYISI OCAK SONU ♦ Genel Taşıt Sayısı… 31.463.242 ♦ Motosiklet Sayısı… 6.292.648 (Tüm taşıtların; % 20'si) TEMMUZ SONU ♦ Genel Taşıt Sayısı… 32.618.554 ♦ Motosiklet Sayısı… 6.796.964 (Tüm taşıtların; % 21'i) Genel taşıt sayısının 5 milyon 600 bine dayandığı İstanbul'da motosiklet sayısı, 2025'te de devam etti. Artış, 6 ay içinde; % 8 oldu. 1 Ocak 2025 ila 31 Ağustos 2025 arasındaki 8 aylık süreçte yaklaşık 14 bin motosiklet kazası meydana gelirken 30 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda yaklaşık 16 bin kişi de yaralandı. İSTANBUL'DA 2025'TE MOTOSİKLET SAYISI ♦ Ocak... 805.386 ♦ Temmuz... 865.633 * İstanbul'da her 18 kişiye bir motosiklet düşüyor. En fazla motosiklet kullanılan illerde kaç kişiye, bir motosiklet düşüyor? İLK 5'TE YER ALAN İLLER ♦ Muğla... 4 ♦ Kilis... 4 ♦ Manisa... 5 ♦ Aydın... 5 ♦ Antalya... 5 Günümüzde hal, bu şekildeyken, sonraki yıllarda ne olacak? 5 YIL SONRA ÖNGÖRÜLEN RAKAMLAR ♦ Türkiye'nin Nüfusu… 88 milyon 188 bin ♦ Tüm Taşıtların Sayısı… 44 milyon 112 bin (Her 1.9 kişiye bir otomobil) ♦ Motosikletlerin Sayısı… 8 milyon 800 bin (Her 10 kişiye bir motosiklet)