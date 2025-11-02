Engin Çağlar'a veda

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar, cuma günü akşam saatlerinde, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti.

Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Engin Çağlar'a B.O'nun kullandığı 34 HSP 349 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çağlar, yere düşerken, savrulan motosiklet de U.D yönetimindeki 34 TAZ 10 plakalı ticari taksiye vurdu.

Kazada baş ve ayak kısmından yaralanan Engin Çağlar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çağlar, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Engin Çağlar'ın hayatını kaybetmeden saatler önce bir hayranıyla sohbet ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Yeşilçam döneminin ünlü jönlerinden biri olan Engin Çağlar'ın cenaze namazı, Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Şişli Merkez Camii’nde kılındı. Çağlar'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze namazına; Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, İskender Doğan, Ali Rıza Binboğa ve çok sayıda seveni katıldı.

Engin Çağlar'ın eşi Filiz Vural Övet ile oğulları; Eser Övet ve Çağlan Övet, taziyeleri kabul etti.

"SAPASAĞLAM BİR ADAMDI"

Engin Çağlar’ın oğlu Eser Çağlar; "Motosiklet kazası, tüm Türkiye için felaket. Bizim babamızı buldu. İnşallah bundan sonra hiç kimsenin ne çocuğunu, ne de annesini babasını bulmaz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Sapasağlam bir adamdı, her şeyi yer içerdi, ilaç kullanmazdı. Her işini kendi yapardı. Ailece beraber yaşardık. Bir sürü projesi vardı, hâlâ film yapabilirdi. Sevenleri asla üzülmesin, her şeyi yedi, içti. Son saniyesine kadar en güzel şekilde yaşadı. Kötü bir final oldu, biz bu finale çok üzülüyoruz. Türkiye de buna üzülüyor, yoksa hepimiz öleceğiz. Herkes güzel ölmeli, bu ülkede herkes güzel yaşamalı" dedi.

Ali Rıza Binboğa - Nuri Alço

MOTOSİKLET SORUNU KONUŞMUŞLAR

Şarkıcı Ali Rıza Binboğa, üzüntüsünü şöyle dile getirdi: Kibri olmayan, çok kültürlü, çok halktan bir aktördü. Aynı zamanda kendi sanat dünyasında, mutlaka derneklerinde görev alan, vakıflar kuran bir insandı. Biz kendisiyle Türkiye’deki motosiklet meselesini birkaç kez konuştuk. Bir araya geldiğimizde, ben dedim ki; 'Engin ağabey, bu arkadaşlar büyük kaos oluşturuyor. Bunlar sağdan, soldan, yandan, arkadan her yerden geliyorlar. Kaldırımlarda bile gidiyorlar. Hiç hız kesmiyorlar. Aman dikkat edelim. Karşıdan karşıya geçerken böyle bir kazaya uğramayalım' diye konuşmuştuk. Bu olayı ben öğrendiğim zaman yaşadığım şok şuydu; "Biz sanki gelecekte başımıza gelecek bir şeyi tartışmışız. Şu anda Türkiye’de benim istediğim, büyük bir motosiklet kaosu meselesi var. Evet, insanların ekmek parasıdır ama diğer insanların da yaşam durumudur. İnsanlar, yaşamak ister. Türkiye’nin en önemli, sinemanın antik döneminin en önemli jönünü aramızdan aldı götürdü. Motosiklete düzen getirin. Ayrı bir yönetmelik mi getirirsiniz, caydırıcı yaptırımlar mı uygularsınız bunları yapın. Çok can yanıyor. Buna bir çare bulmak lâzım. Engin ağabeyimizi aramızda aldı, Türk sinemasının çok önemli bir ferdi gitti. Sanatta zor yetiştirdiğimiz insanları korumalıyız. Böyle olaylarla kaybetmemeliyiz. Ben Engin ağabeyinin bu şekilde aramızdan ayrılışını hazmedemiyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah, rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.