Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü'nden 1 yıl süreyle uzaklaştırıldı
Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat, bugün gerçekleşen olağan idari ve mali kongrede yapılan oylamada, oy çokluğu ile 1 yıl süreyle geçici olarak kulüpten çıkartıldı. Öte yandan Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulda, Hasan Arat başkanlığındaki dönem ibra edilmedi
Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, kulüp üyeliğinden 1 yıl geçici olarak çıkarıldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda sevk edildiği disiplin kurulu tarafından 1 yıl süreyle kulüp üyeliğinden uzaklaştırılan eski başkan Hasan Arat'ın cezası oylandı.
Yapılan oylamada Arat, oy çokluğuyla üyelikten geçici olarak 1 yıllığına çıkarıldı.
Beşiktaş Kulübünün 12 Nisan'da gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında Arat, kürsüdeki konuşması esnasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.
İBRA DA EDİLMEDİ
Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulda, Hasan Arat başkanlığındaki dönem ibra edilmedi.
01/06/2024 - 29/12/2024 arasını kapsayan dönem oylanırken üyeler oyçokluğuyla bu dönemi ibra etmedi.