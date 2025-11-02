İsrail ordusu, Gazze Şeridi nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını yeniden ihlal ederek, kuzey ve g&uuml;ney b&ouml;lgelerine saldırılar d&uuml;zenledi. Filistin resmi ajansı WAFA da yer alan habere g&ouml;re, ateşkese rağmen İsrail ordusuna ait askeri ara&ccedil;lardan Gazze Şeridi nin kuzeyindeki Gazze kentinde ateş a&ccedil;ıldı. Kentin Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde Filistinlilere ait bazı evler patlayıcılarla havaya u&ccedil;uruldu. Hedef alınan b&ouml;lgelerden dumanlar y&uuml;kseldi. İsrail top&ccedil;u birlikleri, Gazze Şeridi nin g&uuml;neyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusunu bombaladı, b&ouml;lgeye ateş a&ccedil;tı. Ayrıca İsrail savaş u&ccedil;akları, Gazze Şeridi nin g&uuml;neyindeki Refah kentine 3 hava saldırısı d&uuml;zenledi. GAZZE DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim de Mısır da devam eden m&uuml;zakerelerde İsrail ile Hamas ın Gazze de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Anlaşma, m&uuml;zakerelerin yapıldığı Mısır da imzalanırken İsrail h&uuml;k&uuml;metinin onayıyla 10 Ekim de devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği &uuml;zere sarı hat ta &ccedil;ekilmesinin ardından Gazze Şeridi nde ateşkesin aynı g&uuml;n 12.00 itibarıyla y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiği a&ccedil;ıklanmıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi nde varılan ateşkese rağmen ara ara &ccedil;eşitli iddialarla Filistinlilere y&ouml;nelik saldırılarda bulunuyor. Gazze deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine g&ouml;re, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail in saldırılarında 226 kişi hayatını kaybetti.