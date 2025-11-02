Bilge adama sormuşlar; "Dünyanın en zor mesleği nedir?"

Şöyle cevap vermiş; "Bir işin nasıl yapıldığını bilirken, başkalarının nasıl yapamadığını oturup seyretmek zorunda kalmaktır."

Bilge adama yine sormuşlar; "En az yorulacağımız meslek hangisidir?"

Şöyle cevap vermiş; "Öyle bir meslek yoktur. En çok hangi mesleği seviyorsanız o, en az yorulacağınız meslek olacaktır."

Geçtiğimiz hafta; Berna Laçin, bir dizide fakir kız karakterini canlandıran Hilal Altınbilek için; "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?" yorumunda bulundu.

GÖNDERMEDE BULUNDU

Berna Laçin, bu sözleriyle oyuncular arasında yaşanacak kıyasıya bir tartışmanın fitilini ateşledi. Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir etkinlikte, bu konuda ne düşündüğüyle ilgili olarak sorulan soruya; "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" şeklinde cevap vererek Laçin'e göndermede bulundu.

Hilal Altınbilek, 'Kutsal meslek' tartışmasına dâhil olmak istemedi. Bunun üzerine oyuncular arasında; "Oyunculuk, kutsal bir meslektir", "Oyunculuk, kutsal bir meslek değildir" tartışması yaşandı. Dilan Çiçek Deniz Hangi oyuncuların mesleklerine kutsiyet yüklediği, hangi oyuncuların mesleklerine yüklenen kutsiyeti abartılı bulduğunu yazının devamında okuyacaksınız. Ondan önce toplumun genelinde 'Kutsal meslek' olarak nitelendiren meslekler olan sağlık, güvenlik ve eğitim - öğretim mesleklerinde çalışanlara göz atalım. Zira bu meslekler, topumun geneli tarafından kutsal meslek olarak kabul ediliyor. İnsanlarla bire bir ve yoğun iletişim halinde olunan mesleklerde empati kurmanın, zorlu durumlarla başa çıkmanın ve tükenmişlikle mücadele etmenin getirdiği duygusal yıpranma kaçınılmaz. Şüphesiz her bir meslek, toplumun işleyişinde hayati bir rol üstleniyor. Ülkeyi yönetenlerin, sağlık çalışanlarının ve emniyet görevlilerinin alacakları hayati kararlar, öğretmenlerin ise geleceği en iyi şekilde hazırlama adına yüklendikleri sorumluluğunu göz önünde bulunduracak olursak hata yapmalarının nelere mâl olacağı aşikâr... İtfaiyecilerin, girdiği hayati riske, gördükleri karşısında neler hissettiklerine ne demeli? Örneğin Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın sonrasında aralarında çocukların da olduğu hayatlarını kaybedenlerin bedenlerini oradan çıkaran itfaiye görevlilerin iç dünyasında neler yaşadıklarını tahayyül edebilir miyiz?

Peki iş kazasına uğrama oranı bir hayli yüksek olan, yerin yüzlerce metre altında gün ışığı görmeden çalışan madencilerle empati kurmamız ne kadar mümkün olabilir? Bir avukatın, suçlu olduğuna inanmasına rağmen müvekkilini savunarak yaşadığı psikolojik baskı, uğradığı toplumsal linç nedeniyle kaç geceyi uykusuz geçirdiğini bilebilir miyiz? Bunun son örneğini; 3 gün önce gördük. Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında sanık Kadir Özdemir’in avukatı Serbülent Baykan, duruşmada; ''Müvekkilim için beraat talebim ve tahliye talebim yoktur. Bu, bir katliamdır. Bolu davasında kast, taksir vs. tartışılmaz. Bunlar bizim önümüze atılmış yemdir. 'Kasten adam öldürmedir' tartışmasız. Benim müvekkilim geri zekâlı ifadelerini kullanarak vicdanıyla görevi arasında nasıl sıkıştığını gözler önüne serdi. Aynı şekilde, vicdanıyla kanunların boşlukları arasında oluşan psikolojik girdaba sürüklenen hâkimleri de defalarca gördük. Konu, 'Kutsal meslek' tartışmasının başlamasına neden olan oyunculuk mesleğinin zorluklarına gelirse; hemen hemen her oyuncunun bu konudaki en büyük çıkış noktası, filmlerinin ve dizilerinin izlenmeme, bir yapımın bitmesinden sonra yeni bir yapımda rol alamama riskinin yoğun baskı oluşturduğu olacaktır. Bu baskı, mesleklerine kutsiyet yüklemeyeceğine göre geriye şöhretin verdiği örnek olma misyonları kalır. Böyle bir misyona sahip olup - olmadıkları oldum olası tartışma konusu olmuştur. Ki birçok oyuncu böyle bir misyona sahip olmadıklarını çeşitli zamanlarda dile getirdi. O halde oyunculuk, kutsal bir meslek midir?

Eğer ille de kutsiyet yüklenecekse bu, mesleklerin zorluğu açısından değil, hayati ölçüde sorumluluk yüklü olması ve toplumun sağlıklı bir şekilde devam etmesinde oynadıkları rol açısından değerlendirilmeli. Zira, kolay iş yoktur. Olsaydı zaten onu iş olarak değil hobi olarak tanımlardık. Bu bağlamda kanımca; itfaiyeciler, hukukçular ve yaşamımız kolaylaştırmanın peşindeki bilim insanlarının meslekleri de kutsaldır. Peki toplumun genelinin kutsal olarak tanımladığı meslekleri, kaç kişi icra ediyor? SAĞLIK ÇALIŞANLARI DOKTORLAR Resmi hastane, üniversite hastanesi ve özel hastanelerde olmak üzere; 204.223 ♦ Resmi Hastaneler… 131.762 ♦ Üniversite Hastaneleri... 35.710 ♦ Özel Hastaneler... 36.751 EBE - HEMŞİRE VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ Resmi hastane, üniversite hastanesi ve özel hastanelerde olmak üzere; 574.254 • TOPLAM… 778.477 • Sağlık Personeli Başına Düşen Kişi Sayısı... 110 Yaklaşık 400 bin askeri personelin de güvenliğimizi sağladığını göz önünde bulunduracak olursak, emniyet görevlisi başına düşen kişi sayısı; 115 kişi. EMNİYET GÜÇLERİ ♦ Polis Sayısı… 305.701 ♦ Bekçi Sayısı… 30.722 • TOPLAM... 336.423 2024 - 2025 eğitim öğretim yılında öğretmen sayısı, bir önceki yıla oranla 18.513 artışla 1.187.409'a ulaştı. ÖĞRETMENLER OKUL ÖNCESİ ♦ Öğretmen Sayısı… 81.263 ♦ Öğrenci Sayısı… 1.741.314 • Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı... 21 İLKOKUL ♦ Öğretmen Sayısı… 322.305 ♦ Öğrenci Sayısı… 5.704.483 • Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı... 17 ORTAOKUL ♦ Öğretmen Sayısı… 381.012 ♦ Öğrenci Sayısı… 5.181.914 • Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı... 13 LİSE ♦ Öğretmen Sayısı… 402.829 ♦ Öğrenci Sayısı… 5.328.812 • Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı... 13 • TOPLAM ÖĞRETMEN SAYISI... 1.187.409 • TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI... 17.956.523 • ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI... 15 ♦ Resmi Okullardaki Öğretmen Sayısı... 1.009.671 ♦ Özel Okullardaki Öğretmen Sayısı... 177.738 ♦ Kadın Öğretmen Sayısı... 732.056 ♦ Erkek Öğretmen Sayısı... 455.353 "Oyunculuk kutsal bir meslektir" diyen oyuncularla, "Hayır, değildir" diyen meslektaşları, hafta boyunca polemik yaşadı. "OYUNCULUK KUTSALDIR" DİYENLER ♦ Ekin Türkmen... Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller. ♦ Burak Sergen... Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar. Oyunculuk, dünyanın en kutsal mesleği. ♦ Onur Tuna... Bu konunun bir kavram karmaşası olduğunu düşünüyorum. Kutsallık bence çok göreceli bir kavram. Yani insanların neyi kutsallaştırdığı çok değişkendir. Oyunculuğu hiç kutsal görmeyen bir güruh bulabilirim. Bu çok normal. Öğretmenliği de kutsal bulmayan bir güruh bulabilirim. Ki okul basıp öğretmen döven insanları görüyoruz. Doktorluğu da kutsal bulmayan bir güruh bulabilirim. Doktorlara kafa atan adamları da görüyoruz. Dolayısıyla kutsallık göreceli bir kavram. O yüzden bu mikrofon kime giderse gitsin hepsinden farklı bir cevap çıkabilir ama şunu düşünüyorum; babam öğretmen, matematik öğretmeni... Ben babamın matematik öğretmenliğinden kazandığı ücretle büyümüş bir çocuğum. Dolayısıyla öğretmenlik benim için kutsal bir meslek. Ekmeğimi oyunculuk yaparak yiyorum. Her gün "8'de gel" deseler gidiyorum. Set içerisindeki bütün ilişkilerimi, iplerimi doğru kontrol etmeye çalışıyorum ve bunun karşılığında 4 kedim, 2 köpeğim var. Onların mamasını almak zorundayım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben bunu da oyunculuktan kazanıyorum. Dolayısıyla oyunculuk benim için kutsal ama biri karşıma geçip; "Oyunculuk kutsal değildir" dediğinde ona saygı duyuyorum. Sonuç olarak göreceli bir kavram konusunda herkesin farklı fikri olabilir. Her birine saygı duyulmalı. "OYUNCULUK KUTSAL DEĞİLDİR" DİYENLER" ♦ Belçim Bilgin... Yüksek yüksek anlamlar yüklemeye teşne bir mesleğimiz var galiba ama bir şeyi kutsamak insanın bireysel bağıyla ilişkili olabilir. Birçok meslektaşım için mesleği öyledir ama ben genel anlamda oyunculuğun kutsal bir tanımı olduğunu düşünmüyorum. Belki doktorlar, güvenlik görevlileri ve idealist öğretmenler için bu tanım yapılabilir. Aslında işini hakkıyla yapan bütün meslek grupları için kutsallık tanımı yapılabilir. Kolektif bir iş yaptığımız için de oyuncu tek başına var olamaz. Oyuncular, bir kolektifin bir parçasıdır. Orada senarist, yönetmen ve daha birçok etmen var. Günün sonunda hikâye anlatıyoruz. Acaba kutsal olur mu? Emin değilim. ♦ Pelin Akil... Oyunculuğun kutsal bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Değersiz olduğunu da düşünmüyorum. Bütün mesleklerin kendi değerleri var. Oyunculukta birinin kalbine dokunup düşünüyorsak bence çok kıymetli. Kutsallık, bana başka şeyler düşündürüyor. ♦ Nevra Serezli... Kutsallık, çok iddialı bir söz. Kutsal demek için başka mesleklere kutsal demek lâzım. İnsan hayatıyla direk ilgili olanlar; cerrahlar, doktorlar, pilotlar onların mesleğini daha kutsal buluyorum açıkçası. Bizim bir riskimiz yok. En kötü şartta; "Kötü oynadı" denir. ♦ Çağatay Ulusoy... O kadar kutsal bir iş yaptığımızı düşünmüyorum. ♦ Gizem Erman Soysaldı... Oyunculuk kutsal değil ama son derece ciddiye alınması gereken, disiplin, emek ve teknik beceri isteyen bir meslek. Sigortasız, güvencesiz çalışma koşulları, uzun çalışma saatleri, güvensiz alanlar, iş kaybetme korkusuyla ses çıkaramama gibi sektör koşullarında ekstra bir mücadele gerekiyor ama ben meslektaşlarımı Oyuncular Sendikası'na üye olmaya, koşulların düzelmesi için birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. ♦ Esra Dermancıoğlu... Kutsal bulmuyorum. Oyunculuk, benim kutsalıma girmiyor. Orada bir köy var uzakta Haberi Görüntüle