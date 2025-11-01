Gebze'de 40'ın üzerinde uzman bölgede inceleme yapıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın enkaz alanında 40'ın üzerinde alanında uzman görevli inceleme yapıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Binaların etrafında daha detay bir takım jeolojik gözlemler yaparak buralara vatandaşlarımızın tekrar dönüp dönemeyeceği konusunda kafamızı netleştirmemiz gerekiyor" dedi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binada enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden Dilara Bilir (18) enkazdan sağ olarak kurtarılırken, baba Levent (44), anne Emine ve çocukları Muhammed Emir (12) ile Hayrunisa Bilir (14) hayatını kaybetmişti.

Geniş kapsamlı inceleme yürütülüyor: 30 binaya georadar takıldı

İHA'nın haberine göre enkaz kaldırma çalışmaları sürerken zemininde de incelemeler başlatıldı. Uzman ekipler tarafından hem zemin kontrolleri hemde binanın yıkılış biçimiyle ilgili geniş kapsamlı inceleme yapılıyor. Ayrıca bölgedeki mühürlenen 16 bina da yapısal ve zeminsel bakımdan inceleniyor. 30 binaya da georadar tarama cihazı takılarak, binaların hareketi gözleniyor. Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bu çalışmaların 2 gün daha olacağını öngörüyoruz" Çalışmaların 2 gün daha sürmesini beklediklerini ifade eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Gebze'de 29 Ekim'de yaşadığımız elim olayın olduğu bölgedeyiz. Burada dün geceden beri artırılan ekip sayıları ile araç gereçlerle, olayın sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. AFAD koordinesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın personelleri, genel müdürlük düzeyinde daire başkanlarımız, 6 üniversitemizden uzmanlar burada adeta bir bilim kurulu oluşturulmuş şekilde incelemelerine devam ediyor. Vatandaşımızın can güvenliğini sağlamak için başta tahliye ettiğimiz binalar olmak üzere belli bir çaptaki binaların hepsi öncelikle tek tek kontrol ediliyor. Zeminle ilgili hem teknik hem görsel incelemeler yapılıyor. Sismik araştırmaları, radar okumaları çalışmaların hepsi yürütülüyor. Bu çalışmaların 2 gün daha olacağını öngörüyoruz. Bugün bölgeden tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onları süreçle ilgili bilgilendirdik. İhtiyaç ve sorunlarını dinledik. Heyetin hazırlayacağı rapor yazılıp tam bittiği zaman daha sağlıklı bilgi vermek söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

"Birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliği" İlk önceliklerinin bölgedeki vatandaşların güvenliği olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Başından beri söylüyoruz birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliği. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın binaya tekrar geri dönme kararını vermek çok kritik ve dikkatle verilmesi gereken bir karar. Şu ana kadar 28 tane iş yeri, 21 tane bina ve 79 tane bağımsız birim tahliye edildi. 252 vatandaşımız binalarında kalamıyorlar. Şu anda 73 tanesi bizim Büyükşehir belediyemizin tesisinde bir kısmı Gebze belediyemizin tesisinde geçici olarak ikamet ediyorlar. Sahada toplamda 27 tane kamu kurum ve kuruluşu çalışıyor. 427 tane personel 120 tane araç var. Ama şu anda en kıymetli ve kritik çalışma yürütenler üniversite hocalarımızla birlikte bu çalışmaları yapıyorlar. 6 tane üniversitemizden TÜBİTAK'tan hocalarımız buraya geldiler. Ben öncelikli olarak onlara teşekkür etmek istiyorum. Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü burada büyük bir ekibi mobilize etti. Ben şehrim adına kendisine ayrıca teşekkürü borç biliyorum" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın tekrar dönüp dönemeyeceği konusunda kafamızı netleştirmemiz gerekiyor" 40'ın üzerinde alanında uzman görevlilerin alanda inceleme yaptığını ifade eden AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "6 üniversitemizden birde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden gelen akademisyenlerle beraber yaklaşık 40'ın üzerinde araştırmacı burada şu anda bugün görev yapıyor. Bu tabii önemli bir ayrıntı. Kritik karar vermek durumundayız burada gerçekten zeminin ve üzerindeki yapıların etkileşimini çok doğru ve net bir şekilde ortaya koymak durumundayız. O nedenle çok fazla sayıda jeofizik yöntemi, jeolojik gözlemlerimizi bir araya getirerek bu kararı vermek durumundayız. Yarın, ertesi gün belki diğer gün de buradaki bu çalışmalarımız devam edecek. Özellikle bir yandan değişik jeofizik yöntemleri kullanırken diğer yandan da yine dün tahliye edilmiş olan binaların etrafında daha detay bir takım jeolojik gözlemler yaparak buralara vatandaşlarımızın tekrar dönüp dönemeyeceği konusunda kafamızı netleştirmemiz gerekiyor. Daha büyük ölçekte de bölgede gerçekten bir risk var mıdır? Yok mudur? Bunu da ortaya koymak tabii son derece önemli" diye konuştu.

"Yarın akşama doğru belki biraz daha önümüzü görebileceğiz" Yapılan testler sonucunda yarın daha net verilere ulaşacaklarını belirten Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Tatar, "Bu çalışmaların dışında özellikle yine kamu kurum ve kuruluşlarımızdan da çok ciddi şekilde veri elde ediyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin elindeki tüm verileri bugün değerlendirdik inceledik. Yarın Devlet Su İşlerini'nin elindeki yeraltı sularıyla ilgili bütün bilgileri inceleyeceğiz. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün elinde çok ciddi bölge jeolojisiyle alakalı veriler var onları inceleyeceğiz. Dolayısıyla birçok farklı parametreyi farklı bilimsel ve teknik veriyi bir araya getirip sonuçta ortaya sağlıklı bir bakış açısıyla bir rapor koyacağız. Bu anlamda özellikle üniversitelerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir gayretle ve sahaya yüzü dönük öğretim üyelerimizin burada gece gündüz çabasıyla bu işi yürütüyoruz. Bugün de akşam geç saatlere kadar yine ölçümler devam edecek yarın sabah tekrar erkenden başlayacak. Yarın akşama doğru belki biraz daha önümüzü görebileceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sındırgı depreminin buraya bir etkisi olduğunu düşünmüyoruz" Sındırgı depreminin buraya etki etmediğini düşündüklerini dile getiren Prof. Dr. Tatar, "6.1 büyüklüğündeki Sındırgı depreminin buraya bir etkisi olduğunu düşünmüyoruz. Tabii diğer açıdan burada zeminden kaynaklı bir problem mi var, binanın kendisiyle ilgili bir münferit bir problem mi var, bunları zaten bütün yaptığımız bu çalışmaların sonucunu anlamış olacağız" dedi.

AFAD koordinesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinin, genel müdürlerin, daire başkanlarının ve 6 üniversiteden akademisyenlerin sahada incelemelerine devam ettiğini belirten Aktaş, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla başta tahliye edilen binalar olmak üzere olay yerine belli mesafedeki tüm binaların tek tek kontrol edildiğini kaydetti. Aktaş, çalışmaların 1-2 gün daha süreceğini düşündüklerini dile getirerek, "Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla, tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onların ihtiyaçlarını, sorunlarını dinledik. Tahliyelerin ve boşaltmaların bir süre daha devam edeceğini kendilerine ilettik. Zaten ilgili arkadaşlarımız, vatandaşlarımızı gün aşırı arayarak gelişmeler hakkında bilgilendiriyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin bilirkişi raporuyla ilgili sorusuna Vali Aktaş, "Cumhuriyet Başsavcılığının oluşturduğu bilirkişi heyeti var. O adli soruşturma olarak devam ediyor. Şu an için onunla ilgili söyleyebileceğimiz ön bir bilgi de olsa yok. Rapor yazılıp, tam bittiği zaman daha sağlıklı bilgi vermek söz konusu olacak." yanıtını verdi.

-"252 vatandaşımız binalarında kalamıyor" Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise birinci önceliklerinin vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Tahliye ettikleri vatandaşların yeniden binalarına dönme kararını vermenin, çok kritik ve dikkatle verilmesi gereken bir karar olduğunun altını çizen Büyükakın, şu ana kadar 28 iş yeri, 21 bina ve 79 bağımsız birimin tahliye edildiği bilgisini verdi. Büyükakın, şu anda 252 vatandaşın binalarında kalamadığını belirterek, bunlardan 73'ünün Büyükşehir Belediyesi tesislerinde, bir kısmının ise Gebze Belediyesinin tesislerinde geçici ikamet ettiğini söyledi. Sahada 27 kamu kurum ve kuruluşunun görev yaptığına değinen Büyükakın, "Toplam 427 personel ve 120 araç çalışıyor. Ancak belki de şu anda en kritik çalışmayı yürütenler, üniversite hocalarımızla bu çalışmaları yapıyorlar. Altı farklı üniversitemizden, TÜBİTAK'tan hocalarımız bölgeye geldi." dedi.

Büyükakın, AFAD Risk Azaltma ve Deprem Genel Müdürünün de sahada olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Büyük bir ekibi mobilize etti, çalışmaları bizzat koordine ediyor. Şehrim adına kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Burada gerçekten çok büyük gayret var. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Zemin yapısıyla bina yapısı arasındaki etkileşimi anlamaya çalışıyorlar ve buradan yıkılan binanın ve çevredeki diğer binalarda buna benzer riskin olup olmadığı, yıkılmadan mütevellit bir hasar oluşup oluşmadığı kararını vermek zorundalar. Bu, gerekli çalışmalar yapılmadan söylenemeyecek bir şey. Onu hızlı şekilde bitirmeye çalışıyorlar. Biz de onların ortaya koyacağı sonuçlar doğrultusunda idari kararlarımızı alacağız." "Hiçbir şeyi atlamak istemiyoruz" AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da bugün kendileri açısından çok verimli bir gün olduğunu belirterek, "6 üniversitemiz ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden gelen akademisyenlerle 40'ın üzerinde araştırmacı şu an burada bugün görev yapıyor." dedi.

Kritik karar vermek durumda olduklarını dile getiren Tatar, şöyle devam etti: "Burada gerçekten zeminin ve yapıların etkileşimini çok doğru, net şekilde ortaya koymak durumdayız. O nedenle çok fazla sayıda jeofizik yöntemi, jeolojik gözlemlerimizi bir araya getirerek bu kararı vermek durumdayız. Yarın, ertesi gün belki diğer gün de buradaki çalışmalarımız devam edecek. Özellikle bir yandan değişik jeofizik yöntemleri kullanırken diğer yandan da dün yine tahliye edilmiş olan binalarımızın etrafında daha detaylı birtakım jeofizik gözlemler, jeolojik gözlemler yaparak buralara vatandaşlarımızın tekrar dönüp dönemeyeceği konusunda kafamızı netleştirmemiz gerekiyor. Daha büyük ölçekte de bölgede gerçekten bir risk var mıdır yok mudur bunu da ortaya koymak son derece önemli. Bu çalışmalar dışında özellikle kamu kurum ve kuruluşlarımızdan da çok ciddi şekilde veri elde ediyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin elindeki bütün verileri bugün değerlendirdik, inceledik."

Tatar, yarın da Devlet Su İşleri ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün haritalarını inceleyeceklerini aktararak, "Dolayısıyla birçok farklı parametreyi, farklı bilimsel ve teknik veriyi bir araya getirip sonuçta sağlıklı bir bakış açısıyla bir rapor ortaya koyacağız." dedi. Akademisyenlere teşekkür eden Tatar, "Gerçekten burada çok büyük gayretle ve sahaya yüzü dönük öğretim üyelerimizin gece gündüz çabasıyla bu işi yürütüyoruz. Bugün akşam geç saatlere kadar yine ölçümler davam edecek, yarın sabah tekrar erkenden başlayacak. Yarın akşama doğru belki biraz daha önümüzü görebileceğiz, belki biraz daha net bir tablo olmasa bile en azından bir fikir yürütecek aşamaya geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu. Bir soru üzerine Tatar, şunları kaydetti: "Depremle ilişkilendirmek çok güç, çok zorlama bir yaklaşım olur çünkü Sındırgı'daki en son depremin merkez üssü ile bulunduğumuz nokta arasında yaklaşık 300-310 kilometrelik mesafe var. Sındırdgı 6,1 büyüklüğündeki depremin şiddeti Mercalli ölçeğine göre 8 idi. Buruda hissedilen şiddeti 3. Yani hafif derecede hissedilmiş bir depremdi Gebze civarında. Dolayısıyla 6,1 büyüklüğündeki Sındırgı depreminin buraya etkisinin olduğun düşünmüyoruz ama diğer açıdan burada gerçekten zeminden kaynaklı bir problem mi var, binanın kendisiyle ilgili münferit bir problem mi var, bunu yaptığımız bütün çalışmalar sonucu anlamış olacağız."

Tatar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü ve ekibinin sahada olduğunu belirterek, "Bir yandan yıkılan binayı merkez kabul edip yaklaşık 300 metrelik yarıçap içerisinde binaları inceliyor hatta daha geniş yer yer 400, 450, 500 metreye kadar alanlarda da bu binaları inceliyorlar. Kabaca 1000'in üzerinde binayı inceliyorlar, bu da çok önemli. Biz de aynı şekilde bölgeyi 6 ayrı sektöre ayırarak bütün yöntemlerin hepsini uygulayacağız. Hiçbir şeyi atlamak istemiyoruz. Bütün bunları ortaya koyduktan sonra herhalde çok daha net bir tablo karşımıza çıkabilecek diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı. FOTOLAR: İHA ve AA