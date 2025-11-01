Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinin 26 Ekim'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçmesinin ardından 4 gün içinde 62 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM açıklamasında, saha ekiplerinin tahminlerine göre 26-29 Ekim tarihleri arasında Faşir ve çevre köylerden 62 bin 263 kişinin göç ettiği kaydedildi.

Sadece 29 Ekim gününde, Faşir’den 26 bin 80 kişinin yerinden edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, “Faşir'deki durum halen gergin ve değişken. Güvensizlik sürerken halkın hareketliliği devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Sudan'da yaşananlara ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, Sudan'da yaşananlar karşısında derin bir endişe duymakta ve saldırıların sona ermesi için acilen harekete geçilmesinin altını çizmektedir.

El Feşir'de sivillere yönelik sistematik şiddet ve insan hakları ihlalleri en güçlü şekilde lanetlenmeli, bölgede sivil katliamları derhal durdurulmalıdır.

Çatışmalar nedeniyle sivillerin korunmasız kalması ve ölüme terk edilmesi kabul edilemez. Krizin çözümü; kapsayıcı ve barışçıl diyalog ile mümkündür.

Bu süreçte Türkiye olarak Sudan halkının yanında olduğumuzu ve Sudan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ediyoruz." ABD: ENDİŞE DUYUYORUZ ABD, Sudan'ın Faşir kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından işlendiği bildirilen toplu vahşeti kınadığını, kaçmaya çalışan sivillerin güvenliği konusunda ciddi endişe duyduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "ABD, Kuzey Darfur'daki Faşir'de HDK tarafından işlendiği bildirilen toplu vahşeti kınıyor. ABD, şehirdeki sivillerin ve komşu bölgelere kaçanların güvenliği konusunda ciddi endişe duymaktadır." ifadeleri kullanıldı. HDK'nin misilleme ve etnik şiddete başvurmayı bırakması gerektiği belirtilen açıklamada, ABD'nin barışçıl bir yol bulmak için ortaklarıyla çalışmaya devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, "(Sudan'da) Uygulanabilir bir askeri çözüm bulunmamaktadır ve dış askeri destek çatışmayı yalnızca uzatmaktadır. ABD, her iki tarafı da Sudan halkının acılarına son vermek için müzakereli bir yol izlemeye çağırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Sudan’daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi. Onbinlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı. REKLAM *Fotoğraf: Stinger-AA