Okan Buruk'tan hakem yorumu: Oyunu durdurmayı seviyorlar

‘BARIŞ ALPER’İN ÜSTÜNDE BÜYÜK BİR BASKI VAR’

Barış Alper Yılmaz’ın üzerinde baskı olduğunu ve bu baskıyı iç sahada daha net gördüklerini ifade eden Okan Buruk, “Üzerinde büyük bir baskı var. İç sahada net şekilde görüyoruz. Her oyuncunun üstünde baskı var. Sadece Barış değil. Barış özelinde bir önceki maçta da oyundan çıkarken bir kısmın alkışladığı, bir kısmın tepki verdiği anlar olumlu bir etki yaratmıyor. Burada hata yapmak istememek oyuncuların zorlandığı yerler olabiliyor. Barış da bunu yaşıyor. Barış’ın atacağı bir gol, yapacağı bir asist, iç sahada iyi bir oyun sezon başındaki daha rahat, özgüvenli oyunu getirecektir. Hem hücumu hem savunmayı doğru yapıyor. Üçüncü bölgede rahatlığını daha az görüyoruz. Barış’a güveniyorum. Destek olmamız gerektiğini, taraftarımız her zaman yanında. Erken gol bulabilsek rahatlığı oyuncular üstünde görebilirdik” diye konuştu.

Zor bir periyottan güçlü oyunlar oynayarak çıktıklarını söyleyen Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zor periyottan güçlü oyunlar oynayarak çıktık. Sakatlar oldu ama çok fazla değil, 2 tane. Sezon başını bizle yaşamayan iki oyuncuda sakatlık oldu. Kendi sahamızda da olsa Göztepe, Bodo/Glimt, Liverpool maçlarının arasında Başakşehir deplasmanı oynadık. Çok fazla maç oynadık. Bir de 10 kişi kaldığımız Beşiktaş maçı var. Fiziksel olarak iyi işler çıkarttık. Bize gelen koşu mesafelerinde bunu net şekilde alıyoruz. Bodo maçında 120 km koşmuşuz. Yayıncı da 110 gözüküyor. Bu tür şeyler oluyor. Fiziksel ve mental olarak iyi işler yaptığımızı, daha takım olduğumuzu geç gelen transferler, adaptasyon dönemi için en tehlikeli haftalar, bu haftalar. Lider olarak devam ediyoruz. Avrupa’da da 6 puanla devam ediyoruz.”