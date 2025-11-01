Habertürk
        Son dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki odasında ölü bulundu

        Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki odasında ölü bulundu

        Thodex'in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında asılı halde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 11:59 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:59
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında asılı halde ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

        Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu.

        Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

        Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda ölü bulunan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili cezaevi savcısının yaptığı incelemenin ardından cansız bedeni, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi binası içindeki morg kısmında bulunan Adli Tıp Kurumu'nda Özer'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

        #son dakika
        #Thodex
        #Faruk Fatih Özer
