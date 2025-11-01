Psikologlar uyarıyor! Bebeğine isim seçen ebeveynler dikkat: Çocuğunuzun ismi onun karakterini etkiler mi?

Bu teori, insanların bilinçdışı bir şekilde kendilerini isimleri veya baş harfleriyle ilişkilendirilen nesnelere, mesleklere veya coğrafyalara doğru çekme eğiliminde olduğunu öne sürer. Örneğin, kariyer seçimlerinde, adı 'Avukat' gibi bir mesleği çağrıştıran kişilerin, gerçekten de o mesleği seçme olasılığının artması bu etkinin bir yansıması olabilir. Ancak bu, ismin doğrudan karakteri belirlediği anlamına gelmez; daha ziyade bireyin sosyal çevresinin ve kendi algısının bir sonucudur.