Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jon Bon Jovi'nin seçimi ve ünlü erkeklerin yaş alma stratejisi: Estetik ya da bilgelik

        Jon Bon Jovi'nin seçimi ve ünlü erkeklerin yaş alma stratejisi: Estetik ya da bilgelik

        Erkekler için önemli olan botoks mu, bilgelik mi? Jon Bon Jovi doğal yaş almayı savunuyor, diğer ünlü erkekler ise ince dokunuşlarla gençlik peşinde

        Giriş: 01.11.2025 - 00:19 Güncelleme: 01.11.2025 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Estetik mi, bilgelik mi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Estetik işlemlerden bahsedince akla ilk kadınlar gelse de, güzelleşme ve genç kalma uygulamalarının artık erkeklerin de gündeminde olduğu bir gerçek. Dolayısıyla bir dönem kulis fısıltısı olan estetik, artık ünlü erkeklerin kariyer stratejisinin görünür bir parçası.

        Kırmızı halı baskısı, 4K kameraların netliği ve sosyal medyanın yakın merceği; botoks, dolgu, çene hattı belirginleştirme ve saç ekimi gibi işlemlere ilgiyi artırırken, ünlü erkekler genelde 'doğal ve fark edilmez' sonuçları önceleyen kliniklerle çalışıyor.

        Estetik sektörü de gizlilik ve hızlı toparlanma vadeden protokollerle yıldızların yoğun takvimine uyum sağlıyor. Hal böyleyken, yaş almış yıldızlara da bu işlemlerle ilgili soru sormak, son dönem gazeteciliğinin olmazsa olmazlarından biri haline geliyor.

        Jon Bon Jovi
        Jon Bon Jovi
        REKLAM

        Rock dünyasının ünlü yıldızı Jon Bon Jovi de bu sorulara maruz kalan son isim oldu. Yaşlanmasıyla ilgili samimi sözleriyle gündeme geldi bu hafta. Tüm bu bahsettiğimiz güzelleşme protokollerinin çok uzağında olduğunu anlattı.

        John Francis Bongiovi ya da bilinen adıyla Jon Bon Jovi, 63 yaşında, beyaz saçlarıyla karizmatik yaşlanan ya da yaş alan ünlü isimlerden biri. Kendi gibi ünlü pek çok şarkıcı ya da oyuncunun aksine, doğal kalmayı seçenlerden.

        Önce yaşlanmayı kabullendiğini söylese de gençken olduğu gibi görünmeyi tercih ettiğini de itiraf etti. Yüzünde herhangi bir estetik işlem yaptırmadığını söyledikten sonra "Asla estetik yaptırmayacağım. Saçlarım beyaz ve en azından saçlarım hâlâ duruyor" dedi. "Hiçbir ameliyat, operasyon, botoks enjeksiyonu, göz veya dudak estetiği veya günümüzde yapılan her neyse onu yaptırmadım. Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorum ve yaptırmam da" diye ekledi.

        Gençlik günlerine değinirken, "30, 40, 50 yaşıma bakıyorum ve 'Evet, ben de böyle görünmeyi tercih ederim' diyorum ama öyle görünmüyorum" diyen sanatçı, yaşlanmayla 'bilgelik' kazanmanın büyük bir artı olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Ama şu bir gerçek ki, herkes Jon Bon Jovi gibi sadece 'bilgelik' kazanmakla yetinmiyor. Daha gergin bir cilde kavuşmak için elinden geleni yapıyor. Üstelik estetik işlemlere başvurmak için 60'larına gelmeyi bile beklemiyor.

        Örneğin, Joe Jonas... Şimdi 36 yaşında. ABD'li şarkıcı, birkaç yıl önce, yaşlanma karşıtı yolculuğunun bir parçası olarak kozmetik enjeksiyonları kullanma kararını açıkladı. Aşırıya kaçmak istemediğini söylese de, kaş arası çizgileri ve kaşlarının arasındaki yara izi gibi ince çizgileri yumuşatabilmiş olmaktan memnun olduğunu dile getirdi. "Bunun çekinmemiz gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda açık ve dürüst olabiliriz, kendimize güvenebiliriz ve gerçeği söylemekten çekinmemeliyiz" dedi.

        Joe Jonas
        Joe Jonas

        İngiliz şarkıcı Robbie Williams, görünüşüyle ​​ilgili olumsuz yorumlar aldıktan sonra botoks ve dolgu yaptırmaya karar verdiğini söyledi. Neyse ki sonuçtan gerçekten memnun kalmış. "Botoks, dolgu ve çeneme bir şeyler yaptırdım. Gerçekten çok beğendim. Çıkardığım son birkaç albümden sonra sosyal medyada insanlar benim için 'Yaşlanmış' diyordu. Ben de 'Evet, yaşlandım' dedim. Yorgundum, ruhsal bir rahatsızlığım ve stresim vardı, kafamda olup biten her neyse yüzüme yansıyordu. Aklımdaki gerçekler yüzüme yazılmıştı" diye paylaştı estetik girişimini.

        REKLAM
        Robbie Williams
        Robbie Williams

        Gelelim kötü estetik girişimlerden birine... Mickey Rourke, 1990'larda boks kariyerinin ardından yüzünde estetik cerrahi müdahaleye ihtiyaç olduğunu söyledi. Ne yazık ki, yanlış cerraha gittiğini ve sonucun berbat olduğunu, düzeltmek için başka prosedürler gerektiğini anlattı ünlü oyuncu. "Çoğunlukla boks yüzünden yüzümdeki dağınıklığı düzeltmek içindi, ancak yüzümü eski haline getirmek için yanlış kişiye gittim. Burnum iki kez kırıldı. Burnumda beş, elmacık kemiğimde ise bir ameliyat geçirdim" sözleriyle estetiklerini özetledi.

        Mickey Rourke
        Mickey Rourke

        Moda tasarımcısı Marc Jacobs, 2021’de yüz germe ameliyatı geçirdiğini ameliyat sonrası fotoğraflarla paylaştı.

        Ünlü şef ve televizyoncu Gordon Ramsay, derin çizgileri yumuşatmak için dolgu, akne izleri için lazer tedavisi yaptırdığını; botoksu denediğini ama sevmediğini söyledi.

        Gordon Ramsay
        Gordon Ramsay

        İngiliz programcı Simon Cowell, yıllarca botoks ve dolgu yaptırdığını, tüm bu uygulamaları abarttığını ve bıraktığını söyledi. Cilt sıkılaştırma amacıyla altın uçlu mikro iğneler vasıtasıyla sarkma problemlerinin giderilmesi için uygulanan Morpheus 8 gibi işlemler denediğini anlattı.

        Neticede, ister zamana saygı duyup doğal yaş almayı, ister kontrollü estetik dokunuşlarla görünümlerini tazelemeyi seçsinler, erkek ünlüler için güzelleşme pratikleri artık kulis fısıltısı değil, görünür ve bütünüyle kişisel bir tercih.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jon Bon Jovi
        #Estetik
        #Estetik cerrahi
        #erkeklerin yaptırdığı estetikler
        #ünlü erkekler ve estetik

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa