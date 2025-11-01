Jon Bon Jovi'nin seçimi ve ünlü erkeklerin yaş alma stratejisi: Estetik ya da bilgelik

Estetik işlemlerden bahsedince akla ilk kadınlar gelse de, güzelleşme ve genç kalma uygulamalarının artık erkeklerin de gündeminde olduğu bir gerçek. Dolayısıyla bir dönem kulis fısıltısı olan estetik, artık ünlü erkeklerin kariyer stratejisinin görünür bir parçası.

Kırmızı halı baskısı, 4K kameraların netliği ve sosyal medyanın yakın merceği; botoks, dolgu, çene hattı belirginleştirme ve saç ekimi gibi işlemlere ilgiyi artırırken, ünlü erkekler genelde 'doğal ve fark edilmez' sonuçları önceleyen kliniklerle çalışıyor.

Estetik sektörü de gizlilik ve hızlı toparlanma vadeden protokollerle yıldızların yoğun takvimine uyum sağlıyor. Hal böyleyken, yaş almış yıldızlara da bu işlemlerle ilgili soru sormak, son dönem gazeteciliğinin olmazsa olmazlarından biri haline geliyor.

Jon Bon Jovi

Rock dünyasının ünlü yıldızı Jon Bon Jovi de bu sorulara maruz kalan son isim oldu. Yaşlanmasıyla ilgili samimi sözleriyle gündeme geldi bu hafta. Tüm bu bahsettiğimiz güzelleşme protokollerinin çok uzağında olduğunu anlattı.

John Francis Bongiovi ya da bilinen adıyla Jon Bon Jovi, 63 yaşında, beyaz saçlarıyla karizmatik yaşlanan ya da yaş alan ünlü isimlerden biri. Kendi gibi ünlü pek çok şarkıcı ya da oyuncunun aksine, doğal kalmayı seçenlerden.

Önce yaşlanmayı kabullendiğini söylese de gençken olduğu gibi görünmeyi tercih ettiğini de itiraf etti. Yüzünde herhangi bir estetik işlem yaptırmadığını söyledikten sonra "Asla estetik yaptırmayacağım. Saçlarım beyaz ve en azından saçlarım hâlâ duruyor" dedi. "Hiçbir ameliyat, operasyon, botoks enjeksiyonu, göz veya dudak estetiği veya günümüzde yapılan her neyse onu yaptırmadım. Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorum ve yaptırmam da" diye ekledi.

Gençlik günlerine değinirken, "30, 40, 50 yaşıma bakıyorum ve 'Evet, ben de böyle görünmeyi tercih ederim' diyorum ama öyle görünmüyorum" diyen sanatçı, yaşlanmayla 'bilgelik' kazanmanın büyük bir artı olduğunu belirtti. Ama şu bir gerçek ki, herkes Jon Bon Jovi gibi sadece 'bilgelik' kazanmakla yetinmiyor. Daha gergin bir cilde kavuşmak için elinden geleni yapıyor. Üstelik estetik işlemlere başvurmak için 60'larına gelmeyi bile beklemiyor. Örneğin, Joe Jonas... Şimdi 36 yaşında. ABD'li şarkıcı, birkaç yıl önce, yaşlanma karşıtı yolculuğunun bir parçası olarak kozmetik enjeksiyonları kullanma kararını açıkladı. Aşırıya kaçmak istemediğini söylese de, kaş arası çizgileri ve kaşlarının arasındaki yara izi gibi ince çizgileri yumuşatabilmiş olmaktan memnun olduğunu dile getirdi. "Bunun çekinmemiz gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda açık ve dürüst olabiliriz, kendimize güvenebiliriz ve gerçeği söylemekten çekinmemeliyiz" dedi. Joe Jonas İngiliz şarkıcı Robbie Williams, görünüşüyle ​​ilgili olumsuz yorumlar aldıktan sonra botoks ve dolgu yaptırmaya karar verdiğini söyledi. Neyse ki sonuçtan gerçekten memnun kalmış. "Botoks, dolgu ve çeneme bir şeyler yaptırdım. Gerçekten çok beğendim. Çıkardığım son birkaç albümden sonra sosyal medyada insanlar benim için 'Yaşlanmış' diyordu. Ben de 'Evet, yaşlandım' dedim. Yorgundum, ruhsal bir rahatsızlığım ve stresim vardı, kafamda olup biten her neyse yüzüme yansıyordu. Aklımdaki gerçekler yüzüme yazılmıştı" diye paylaştı estetik girişimini.

Robbie Williams Gelelim kötü estetik girişimlerden birine... Mickey Rourke, 1990'larda boks kariyerinin ardından yüzünde estetik cerrahi müdahaleye ihtiyaç olduğunu söyledi. Ne yazık ki, yanlış cerraha gittiğini ve sonucun berbat olduğunu, düzeltmek için başka prosedürler gerektiğini anlattı ünlü oyuncu. "Çoğunlukla boks yüzünden yüzümdeki dağınıklığı düzeltmek içindi, ancak yüzümü eski haline getirmek için yanlış kişiye gittim. Burnum iki kez kırıldı. Burnumda beş, elmacık kemiğimde ise bir ameliyat geçirdim" sözleriyle estetiklerini özetledi. Mickey Rourke Moda tasarımcısı Marc Jacobs, 2021'de yüz germe ameliyatı geçirdiğini ameliyat sonrası fotoğraflarla paylaştı. Ünlü şef ve televizyoncu Gordon Ramsay, derin çizgileri yumuşatmak için dolgu, akne izleri için lazer tedavisi yaptırdığını; botoksu denediğini ama sevmediğini söyledi. Gordon Ramsay İngiliz programcı Simon Cowell, yıllarca botoks ve dolgu yaptırdığını, tüm bu uygulamaları abarttığını ve bıraktığını söyledi. Cilt sıkılaştırma amacıyla altın uçlu mikro iğneler vasıtasıyla sarkma problemlerinin giderilmesi için uygulanan Morpheus 8 gibi işlemler denediğini anlattı.

Neticede, ister zamana saygı duyup doğal yaş almayı, ister kontrollü estetik dokunuşlarla görünümlerini tazelemeyi seçsinler, erkek ünlüler için güzelleşme pratikleri artık kulis fısıltısı değil, görünür ve bütünüyle kişisel bir tercih.