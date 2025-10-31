Habertürk
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"

        ABD basını, Pentagon'un Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzesi sevk edilmesine yeşil ışık yaktığını öne sürerken, son kararı ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 22:22 Güncelleme: 31.10.2025 - 22:49
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri tedariki için Beyaz Saray'a yeşil ışık yaktığı ileri sürüldü.

        CNN'in konuya yakın yetkililere dayandırdığı habere göre Pentagon, Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk tedarikine yönelik kararını verdi.

        Bakanlık, Ukrayna'ya bu füzelerin tedariki için Beyaz Saray'a yeşil ışık yaktı. Nihai dış tedarik onayı, ABD Başkanı Donald Trump'a bırakıldı.

        Söz konusu Tomahawk füzelerinin menzilinin yaklaşık 1600 kilometre olduğu biliniyor.

        Füze tedarikinde "tercih"

        Trump, ekim başında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüşmesinde füze tedarikine değinmişti.

        ABD'nin Ukrayna'ya verilebilecek "çok sayıda Tomahawk" füzesine sahip olduğunu kaydeden Trump, "Ülkeyi (ABD) korumak için ihtiyaç duyulanları vermek istemedikleri için" füzelerin Ukrayna'ya tedarikini tercih etmediğini söylemişti.

        Zelenskiy, ABD'nin tedarike yeşil ışık yakmadığı yönündeki soruya yanıtında, "ABD olmadan Putin'i durdurmanın ve bu savaşı bitirmenin yolunu aramıyoruz." demişti.

        Ulusal basında, bu süreçte ABD yönetiminin, "Trump'ın füze tedarikini masadan kaldırmadığı ve emir vermesi halinde" füzeleri Ukrayna'ya hızla sağlamak için planlar hazırladığı aktarılmıştı.

        Fotoğraf: Reuters, temsilidir

