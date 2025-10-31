Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail katliam için bahane arıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2025'te açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önümüzdeki iki gün boyunca bu forumda küresel meselelere yenilikçi çözümler aranacak. Burada istişare edilecek fikirlerin tüm insanlığın barış ve huzur arayışına katkı sağlamasını ümit ediyorum. Küresel birçok meselenin tartışılacağı forumun başarılı olmasını diliyorum.

Yaşadığımız her gün daha adil daha kapsayıcı daha kuşatıcı bir küresel sisteme duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor. İkinci cihan harbinin galipleri eliyle kurulan sistem günümüzün gerçekliklerine uymuyor. BMGK'nın adaletsiz karar alma kapasitesi insanlığın sorunların çözüm üretmiyor. Türkiye olarak insanlığın kaderinin 5 ülkenin kaderine terk edilemeyeceğini dile getiriyor ve bu sebeple dünya beşten büyüktür diyoruz.

"ZALİM İSRAİL'İN TA KENDİSİDİR"

Son iki yılda Gazze'de yaşananları takip ettik, İsrail hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde 70 bini aşkın Gazzeliyi şehit etti. Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina bile kalmadı. Hala İsrail masum diyorlar, nasıl masum oluyor? Nükleer silah İsrail'de, en güçlü bombalar İsrail'de, istediği anda Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de. Nasıl oluyor da İsrail masum oluyor? Tam aksine masum değil, zalim İsrail'in ta kendisidir. Elinde nükleer silahlar var, bombalar var, her türlü silah var. Türkiye olarak biz bunu yutmayız.

Tüm bunlar olurken uluslararası kuruluşlar hiçbir adım atmadı, genel kurulun ezici çoğunlukla aldığı kurallar bile BMGK'nın 5 üyesine takıldı. İsrail'in yalana dayalı propaganda makinesi karşısında hayatları pahasına sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan 270 gazeteci katledildi.i Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kuran medya kuruluşları dahil, uluslararası basın da failleri gizleyen habercilik diliyle Gazze'de sınıfta kalmıştır. "HAMAS ANLAŞMAYA RİAYET KONUSUNDA TİTİZ DAVRANIYOR" Geçtiğimiz haftalarda bizim de çabalarımızla Hamas ve İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldı. Böylece Gazzeli kardeşlerimiz rahat bir nefes almaya başladı. Hamas'ın anlaşmaya riayet konusunda titiz davrandığını görüyoruz. İsrail mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane arıyor. Önceki gün yine 100'den fazla Gazzeliyi şehit ettiler. İnsani yardımın Gazzeli kardeşlerimize ulaşması, ateşkesin sürmesi ancak İsrail'in bunlara zorlanmasıyla mümkün olacak. Türkiye sadece elini değil, tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır. Biz dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız, iki devletli çözümü savunacağız. Zor olan karanlığa karşı bir mum yakabilmektir, biz kolay olanı değil her zaman zor olanı seçtik. Harekete geçmeyi, sorumluluk almayı tercih ettik. Milyonlarca kilometrekareyi bulan medeniyet coğrafyamızın her köşesine barışı huzuru götürmenin peşindeyiz.

4. yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve kalıcı çözümü için ilk günden itibaren sorumluluk üstlendik. Ateşkes ve kalıcı barış için her türlü desteği verme yönündeki kararlılığımızı sürdürdük. Türkiye bunun için her türlü katkıyı sunmaya devam edecek. "FAŞİR'DE SİVİLLERE KARŞI İŞLENEN ZULÜMLERİ LANETLİYORUZ" Son 20 yılda yaşanan iletişim devrimine rağmen Asya'dan Afrika'ya çocuklar ölmeye devam ediyorsa, hepimiz kendimizi sorgulamak mecburiyetindeyiz. Sudan'da sivil yönelik halka yapılan katliama kimse sessiz ve kayıtsız kalamaz. Türkiye olarak Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulümleri en güçlü biçimde lanetliyoruz."