Yeni iddia: Ana De Armas, Tom Cruise'un hızı yüzünden ilişkiyi bitirdi

Kâh motosiklet sürerken, kâh helikopter uçururken hızıyla adından söz ettiren aksiyon filmlerinin bir numaralı yıldızı Tom Cruise, romantik ilişkide de hızlı çıktı.

İki hafta önce The Sun Gazetesi, Tom Curise ile Ana De Armas'ın, arkadaş olarak daha iyi olduklarını fark ettikten sonra ilişkilerine son verme kararı aldıklarını duyurdu. O günden beri, çiftin neden ayrıldığı konusuyla ilgili söylentiler yayılmaya devam ediyor. Yeni iddia, Ana de Armas'ın Tom Cruise ile olan ilişkisini, onun hızlı temposundan rahatsız olduğu gerekçesiyle bitirdiği yönünde.

Us Weekly, ayrılığın Ana De Armas'ın kararı olduğunu yazdı. 9 aylık birlikteliklerinin ardından sessizce ayrılan 63 yaşındaki Cruise ile 37 yaşındaki De Armas için bir kaynak; "İşler hızlı ilerliyordu ve Ana, bu hızdan biraz rahatsız olmaya başladı, duraksadı. Ancak Tom'u hâlâ çok seviyor. İkilinin inkar edilemez bir kimyası var" dedi.

Çift için "Şimdilik ayrıldılar" ifadesini kullanan kaynak, ikili arasında bir bağ olduğunu ve gelecekte işlerin değişebileceğini belirtti.

İddiaya göre aşkları, çekimi ertelenen gerilim filmi 'Deeper' için yoğun su altı sahneleri antrenmanı yaparken, her gün birlikte vakit geçirmelerinden sonra başladı. Çiftin bir yakını; "İlişkileri, profesyonel saygıyla başladı ve sonra alevlendi. Tom, Ana'ya tamamen kapılmıştı" dedi. Ana De Armas'ın ayrılık ve Tom Cruise ile filminin ertelenmesinin ardından moralinin bozuk olduğu yönünde söylentiler çıktı. Daily Mail, kaynaklara dayandırdığı haberinde, De Armas'ın bu yılın çok farklı olacağını düşündüğünü, bu yüzden hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Ancak bir kaynağın ifadesiyle; "Hâlâ Tom Cruise ile arkadaş. Evde ağlamıyor". Tom Curise ile Ana De Armas, bu yılın başlarında birkaç kez yan yana görülünce aralarında ilişki olduğu iddiası ortaya çıkmıştı. Sıklıkla Tom Cruise'un kullandığı helikopterde birlikte yolculuk yaparken görülen Curise ile De Armas, yazın ABD'nin Vermont kentinde bir tatilde el ele görüntü vererek sevgili olduklarını doğruladı. Ana De Armas'ın 37'nci doğum günü için helikopterle Londra'ya birlikte uçan ikili, birlikte fotoğraf paylaşıp; "Şehirde eğlenceli bir gece" nitelendirmesi yapmıştı.

Tom Curise ile Ana De Armas, mayıs ayında birlikte David Beckham'ın 50'nci doğum günü partisine katılmış, çıkışta aynı arabanın içinde görüntülenirken gizlenmeye çalışmıştı. Bu yaz Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Oasis konserinde birlikte görülen Curise ile De Armas, İspanya gezisinde bir yatta görüntülenmişti.