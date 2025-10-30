Habertürk
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, taraftarların oylarıyla eflatun-beyazlılarda ekim ayının oyuncusu seçildi.

        • 1

          Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, ekim ayının oyuncusu seçildi.

        • 2

          Real Madrid formasıyla sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Arda Güler, taraftarların oylarıyla ayın oyuncusu oldu.

        • 3

          Bu sezon ligde Madrid formasıyla 10 maça çıkan 20 yaşındaki genç yıldız, 3 gol kaydederken, 4 de asist yaptı.

        • 4
        Habertürk Anasayfa