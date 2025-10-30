Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, taraftarların oylarıyla eflatun-beyazlılarda ekim ayının oyuncusu seçildi.
Giriş: 30.10.2025 - 19:13 Güncelleme: 30.10.2025 - 19:13
Bu sezon ligde Madrid formasıyla 10 maça çıkan 20 yaşındaki genç yıldız, 3 gol kaydederken, 4 de asist yaptı.
