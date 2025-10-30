Habertürk
        Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarının hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarının hakemleri açıklandı!

        Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın, pazar günkü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini ise Ali Yılmaz'ın yöneteceği açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 14:11 Güncelleme: 30.10.2025 - 14:22
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

        Ligde 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cihan Aydın, 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Ali Yılmaz düdük çalacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

        31 Ekim Cuma (Yarın):

        20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak

        1 Kasım Cumartesi:

        17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol

        20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın

        2 Kasım Pazar:

        14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan

        17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

        20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

        3 Kasım Pazartesi:

        20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu

        20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu

        20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

        Habertürk Anasayfa