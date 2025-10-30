Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde goller yabancılardan!
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da oynanan son 51 maçta atılan 140 golün 98'i yabancı futbolculardan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında son 20 sezonda oynanan 42 lig maçında yabancı futbolcuların skora katkısı dikkat çekiyor.
Söz konusu dönemde Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, Beşiktaş da 10 müsabakada gülen taraf oldu. Sarı-lacivertliler 62 kez fileleri havalandırırken, siyah-beyazlılar 54 golle karşılık verdi.
Bu müsabakalarda atılan 116 golün 81'i yabancı oyunculardan, 35'i ise Türk futbolculardan geldi.
Fenerbahçe'de 45, Beşiktaş'ta ise 36 golü yabancı oyuncu söz konusu golleri kaydetti. Ayrıca sarı-lacivertlilerde 17, siyah-beyazlılarda da 18 Türk futbolcu bu süreçte gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe - Beşiktaş rekabetinde golsüz biten son maç olan 2 Ekim 2022'de oynanan müsabakanın ardından 5 lig maçındaki 15 golün 10'unu yine yabancı futbolcular attı.
KUPADA DA DURUM AYNI
Ezeli rakipler arasında 2000'li yıllardan günümüze Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da 9 karşılaşma yapıldı. 2017-2018 sezonundaki Türkiye Kupası rövanşında sarı-lacivertlilerin 3-0 hükmen kazandığı maç dışında bu süreçte toplam 24 gol atıldı.
Bu gollerin de 17'sine yabancı futbolcular imza attı.