Sürpriz transfer iddiası: Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
Fenerbahçe'de bu sezon gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Sebastian Szymanski için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı
- 1
Fenerbahçe'de son haftalarda form grafiği düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Sebastian Szymanski için Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı.
- 2
Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon'un 26 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği belirtildi.
- 3
Transferfeed'in haberine göre Lyon, teknik direktör Paulo Fonseca'nın isteği doğrultusunda Szymanski için temaslara başlamaya hazırlanıyor. Fransız kulübünün kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
-
- 4
BEKLENTİ 14 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin ise oyuncu için 14 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.
- 5
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 maçta 2 gol ve 2 asist üreten Szymanski, sezon başında 9,7 milyon euro karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer edilmişti.
- 6
Polonyalı yıldızın, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
-
- 7
- 8