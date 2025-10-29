Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Transfer Sürpriz transfer iddiası: Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı! - Futbol Haberleri

        Sürpriz transfer iddiası: Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!

        Fenerbahçe'de bu sezon gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Sebastian Szymanski için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 22:19 Güncelleme: 29.10.2025 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe'de son haftalarda form grafiği düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Sebastian Szymanski için Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı.

        • 2

          Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon'un 26 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği belirtildi.

        • 3

          Transferfeed'in haberine göre Lyon, teknik direktör Paulo Fonseca'nın isteği doğrultusunda Szymanski için temaslara başlamaya hazırlanıyor. Fransız kulübünün kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

        • 4

          BEKLENTİ 14 MİLYON EURO

          Fenerbahçe'nin ise oyuncu için 14 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

        • 5

          Bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 maçta 2 gol ve 2 asist üreten Szymanski, sezon başında 9,7 milyon euro karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer edilmişti.

        • 6

          Polonyalı yıldızın, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        • 7
        • 8
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Habertürk Anasayfa