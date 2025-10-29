Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 6 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Gebze’de çöken binaya yönlendirilen ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığı belirtilerek, vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, televizyon canlı yayınında verdiği bilgide, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve AFAD ekiplerinin çöken binada arama kurtarma çalışması başlattığını belirterek, "Binada 2 ailenin yaşadığı TÜİK kayıtlarında var. Toplam 7 kişilik nüfus yaşıyor ama içeride 7 kişi mi, daha az kişi mi var? O netleşmedi. İlerleyen saatlerde inşallah daha net bilgilere ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Binanın çökme sebebinin henüz belli olmadığını aktaran Büyükgöz, sahada tüm ekiplerin iş makinelerinin de yardımıyla çalışma yaptığını bildirdi.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "29.10.2025 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır. Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Olay yerine; AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonununda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir. Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır. Arama ve Kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz."