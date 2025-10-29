Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da aynı mahallede oturan iki grup arasında yan bakma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada 18 yaşındaki Deniz Başgürboğa hayatını kaybetti. 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili başlatılan çalışmalarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken yaralananlardan 59 yaşındaki Fatma D. 'nin ise olayla bir ilgisinin olmadığı ve olay yerinden tesadüfen geçtiği öğrenildi

        Giriş: 29.10.2025 - 13:38 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay önceki akşam saat 20.30 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Mahallesi 590. Sokak’ta meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı.

        KURŞUN YAĞMURU YAŞANDI

        Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bir kişi belinden çektiği silahla karşı tarafı peş peşe kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlar, karşı taraftan 3 kişiye ve olay anında yoldan geçen Fatma D.’ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        18 YAŞINDAKİ DENİZ KURTARILAMADI

        Olayda yaralananlardan 18 yaşındaki Deniz Başgürboğa kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için arama çalışması başlattı. Ekipler olay yerinde 11 boş kovan ele geçirdi.

        12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası yaptığı çalışmalarda iki taraftan da olduğu belirlenen toplam 12 kişiyi Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy ilçelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin çoğunun yaşlarının 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Olayın iki grup arasında yan bakma tartışması yüzünden yaşandığı öne sürülürken, soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Habertürk Anasayfa