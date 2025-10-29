Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı

Olay önceki akşam saat 20.30 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Mahallesi 590. Sokak’ta meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı.

KURŞUN YAĞMURU YAŞANDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bir kişi belinden çektiği silahla karşı tarafı peş peşe kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlar, karşı taraftan 3 kişiye ve olay anında yoldan geçen Fatma D.’ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

18 YAŞINDAKİ DENİZ KURTARILAMADI

Olayda yaralananlardan 18 yaşındaki Deniz Başgürboğa kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için arama çalışması başlattı. Ekipler olay yerinde 11 boş kovan ele geçirdi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası yaptığı çalışmalarda iki taraftan da olduğu belirlenen toplam 12 kişiyi Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy ilçelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin çoğunun yaşlarının 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Olayın iki grup arasında yan bakma tartışması yüzünden yaşandığı öne sürülürken, soruşturma sürüyor.