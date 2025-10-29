Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Zaferlerle dolu tarihimizin doruk noktalarından biri olan bu önemli günde; sınırlarımız içindeki 86 milyon vatandaşımızın, Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışındaki kardeşlerimizin her birinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde, medeniyet bahçemizi birlikte ekip biçtiğimiz; müşterek bir mazi ve kültür mirasını tevarüs ettiğimiz, sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza da şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

“ASIRLARDIR KANLARIYLA, CANLARIYLA BU TOPRAKLARI BİZLERE VATAN KILAN KAHRAMANLARI RAHMETLE YÂD EDİYORUM”

Bugün, Cumhuriyetimizin 102’nci kuruluş yıl dönümünü milletçe iftiharla idrak ediyoruz. İstiklal ve istikbal mefkuremizin, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğinde tecessüm ettiği bu önemli günün; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Millî Mücadele’yi sevk ve idare ederek Cumhuriyete giden yolu açan Gazi Meclisimizin tüm mensuplarını, bugün bir kez daha şükranla anıyorum. Ahlat ve Malazgirt’teki ilk akınlardan Çanakkale Destanı’na, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz Direnişine kadar asırlardır kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanları rahmetle yâd ediyorum. REKLAM Tüm dünyanın bildiği şu hakikati bugün bir kez daha ilan etmek isterim: Biz hem güçlü bir millet hem de köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki güneş ve etrafındaki 16 yıldız, bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizi temsil ediyor. ‘Ebet-müddet’ ülküsüyle kurduğumuz bu devletlerin her biri, millî kimliğimizin şan ve şeref payesi; cihana yön veren aziz milletimizin kudret ve merhamet nişanesidir. “TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA HER ALANDA EZBER BOZAN ATILIMLAR İÇİNDEYİZ” Türkiye Cumhuriyeti ise, tarihinin en sancılı günlerinde, onca zorluğa, yokluğa, sıkıntıya rağmen hürriyet ve istiklaline dört elle sarılan fedakâr milletimizin son çatısı; devletler zincirimizin son halkasıdır. Bu yüksek şuurla şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak; cesur ve cefakâr ellerde yükselen Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; savunma sanayiinden ekonomiye, eğitimden tarıma, turizme, enerjiye ve dış politikaya kadar her alanda ezber bozan atılımlar içindeyiz. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarıyor, afetzede kardeşlerimizi hızla güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar, söz verdiğimiz şekilde, 453 bin konutun anahtar teslimini gerçekleştirmiş olacağız. REKLAM “86 MİLYON İNSANIMIZIN BARIŞ İÇİNDE YAŞAYACAĞI TERÖRSÜZ TÜRKİYE MENZİLİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ” Aynı zamanda 86 milyon insanımızın huzur, güven, barış ve refah içinde yaşayacağı terörsüz Türkiye menziline doğru da emin adımlarla ilerliyoruz. Millî birlik ve dayanışmamızı hedef alan kaos tüccarlarına prim vermeden; engelleri aşmaya, oyunları bozmaya, yayılmacı emeller peşinde koşanların heveslerini kursaklarında bırakmaya inşallah devam edeceğiz. Diğer taraftan, savaş, çatışma ve krizlerin evrensel değerleri aşındırdığı bir dönemde Türkiye olarak, hak ve hakikatin savunucusu kimliğimizle ‘daha adil bir dünya’ için var gücümüzle çalışıyoruz. Gazze ve Filistin başta olmak üzere, pek çok kriz bölgesinde; arabuluculuk faaliyetlerimizle, diplomatik girişimlerimizle, insanî yardımlarımızla akan kanı durdurmanın, yaraları sarmanın, kalıcı barışa giden yolu ardına kadar açmanın gayretindeyiz.

İlhamını çift başlı Selçuklu Kartalı’ndan alan 360 derecelik dış politika vizyonumuzla, tarihimize ve kimliğimize yaraşır şekilde, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu büyük bir titizlikle yerine getirmeyi sürdüreceğiz. “BÜYÜK, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE’Yİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ” Bölgesinde lider, dünyada muteber; büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi ise şükranla yad ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın, sevincimize ortak olan tüm dost ve misafirlerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 102’nci yıl dönümü kutlu olsun!” SİYASİLERDEN DE MESAJLAR Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünün büyük bir gurur, sevinç ve coşkuyla kutlandığını belirtti. Yılmaz, mesajında şunları kaydetti: "Bugün, 102 yıllık Cumhuriyetimizin birikimi üzerine inşa ettiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile yeni hedeflere yürüyoruz. İnsanı merkeze alan kapsayıcı kalkınma politikalarıyla Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; demokratik kazanımlarımızı, huzurumuzu, ekonomik istikrarımızı ve toplumsal dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da halkın sesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Kurtulmuş, "Aziz milletimizin inanç ve değerleriyle temelleri atılan Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne halkın iradesini esas alan, demokrasiyi kurumlarıyla yaşatan, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan güçlü bir millet yapısını adım adım inşa etmiştir. Bugün, aynı kararlılıkla bölgesinde ve dünyada güvenin ve direncin simgesi olmayı sürdürmektedir. Milli egemenliğin ve bağımsızlığın timsali olan Cumhuriyetimiz, milletimizin ortak aklı ve irfanıyla yükselmiş; birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla kökleşmiştir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da halkın sesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, milletten aldığı yetkiyle Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik de, "Dünden bugüne pek çok krizle sınanmış Cumhuriyetimiz geleceğe özgüvenle yürümektedir" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimiz milletimizin gözbebeği, mazlum halkların yıldızıdır. Dünden bugüne pek çok krizle sınanmış Cumhuriyetimiz geleceğe özgüvenle yürümektedir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakan Tunç, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünün büyük bir gurur, sevinç ve coşkuyla kutlandığını belirtti. "Kahraman ecdadımızın inançla, fedakarlıkla ve azimle kurduğu Cumhuriyetimiz, kökleri sağlam, dalları ufka uzanan ulu bir çınar gibi her geçen gün daha da güçlenmektedir. Cumhuriyetimizi yaşatan ve yücelten bu ruh, birliktelik ve kardeşlik duygularıyla geleceğe yürüyüşümüzde bize yol göstermeye devam etmektedir." ifadesini kullanan Tunç, mesajında şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, demokrasiden adalete, eğitimden savunma sanayine kadar her alanda büyük atılımlar gerçekleştiren Türkiye, bugün bölgesinde istikrarın, dünyada adaletin ve vicdanın sesi haline gelmiştir. Geçmişimizden aldığımız güçle şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkarak, 'Terörsüz Türkiye' idealimize mutlaka ulaşacak, gelecek nesillere daha huzurlu ve daha güvenli bir ülke emanet edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her alanda kalkınan, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, vatanı uğruna can veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhuriyetimizin 102. yılı vesilesiyle göğsünde ay yıldız taşıyan her yürek için bu büyük bayramı kutluyor, milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılan bütün değerlerimize saygı ve minnetle bağlılığımızı yineliyorum." ifadesini kullandı. Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında 29 Ekim 1923'ün tarihi bir dönüm noktası olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilen ve Gazi Meclis tarafından onaylanarak kabul edilen cumhuriyetin, insan iradesi ve haklarının eşitliğine dayanan medeniyet tasavvurunun son düzlüğüne atılan kutlu bir adım olduğunu belirtti. Cumhuriyetin bir yönetim biçiminden çok daha fazlası, insan onurunun, devletin bütün kurumlarında bir zihniyet olarak kök salması olduğunu dile getiren Tekin, Cumhuriyetin herhangi bir toplumsal sınıfın, siyasi partinin ya da elitin değil, bütün Türk milletinin ortak değeri, milletin ortak emeğiyle inşa edilen kutlu miras, her bir yurttaşın kaderini ortak bir geleceğe dönüştüren en büyük ortak payda olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin her kesimden yurttaşın eşit onurla var olabildiği toplumsal bir düzen olduğunu, ikinci yüzyılında ise demokrasinin ve insan haklarının güçlenmesiyle daha da kökleştiğini belirten Tekin, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çıkılan her basamak, kalkınmayı ve toplumsal eşitliği güçlendiren bir yenilenme hareketidir. Eğitimde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm ise çağın gerekleri doğrultusunda özgür düşünmeyi ve ortak iyiyi gözeten bir bilinç kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu anlayış, Cumhuriyetin kuruluşundaki özle birebir örtüşmektedir. 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin." değerlendirmesinde bulundu. Eğitimdeki demokratikleşme hamlelerinin bu eşitlik idealinin en somut tezahürü olduğuna işaret eden Tekin, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kız çocuklarımızın eğitime katılımındaki artıştan özel eğitim alanında sağlanan erişim kolaylıklarına, mesleki eğitimdeki çeşitlilikten öğretmen yetiştirme süreçlerindeki fırsat eşitliğine her alanda 'kimseyi geride bırakmama' anlayışıyla yol alıyoruz. Cumhuriyetin ikinci asrında eğitim, teknik bir kamu hizmetinin çok ötesinde demokratik yurttaşlığın gündelik hayattaki başlıca pratiğidir. Bu perspektif, yarının da sorumluluğunu üstlenmiş bir maarif anlayışının tezahürü olarak okunmalıdır. Türkiye Yüzyılı'nın eğitim vizyonu, milli kimliğini koruyan, insanlığın ortak değerlerine katkı sunan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Çünkü milli bilinç, evrensel bir sorumlulukla buluştuğunda gerçek anlamını kazanır. Nitekim barışın kalıcılığını, demokrasinin ruhunu ve insan onurunun bölünmezliğini eğitimin kalbine yerleştirmek gayretindeyiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz, bireyi bütün yönleriyle kuşatan bir eğitim felsefesi olarak erdem, bilgi, beceri ve sorumluluk ekseninde insanı merkeze alan, hak temelli bir eğitim vizyonunu temsil etmektedir. Böylece demokrasinin kalıcılığı, özgür düşünen ve vicdanı hür bireylerle güvence altına alınmaktadır."

Bugün, dünya devletleri içinde barışçıl ve güçlü duruşu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet ve irfan medeniyetinin modern çağdaki temsili haline geldiğini ve ilelebet var olmasını dileyen Tekin, şöyle devam etti: "Biz, eğitim ailemizle bu kutlu mirası, 'atiye vefa'nın ve gelecek nesillere karşı duyduğumuz vicdani mesuliyetimizin bir gereği olarak yüceltmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılı vesilesiyle göğsünde ay yıldız taşıyan her yürek için bu büyük bayramı kutluyor, milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılan bütün değerlerimize saygı ve minnetle bağlılığımızı yineliyorum." Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kurum, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti: "Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak için ömrünü vakfeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Mücadeleyle, kahramanlıkla yoğrulan bu topraklardan aldığımız emaneti istikbale taşımak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bayraktar, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şunları ifade etti: "102 yıl önce küllerinden doğan bu vatan, bugün kendi kaderini kendi elleriyle çiziyor. O günkü bağımsızlık iradesi, bugün enerjide tam bağımsızlık vizyonuyla yolumuzu aydınlatıyor. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, enerjide tam bağımsız bir Türkiye'ye doğru kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyet'imizin 102. yıl dönümünde bin yıldır bu aziz toprakları bize vatan kılan ecdadımızı minnetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, NSosyal hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Güler, mesajında, silah ve mesai arkadaşlarına seslenerek, "Bugün, özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan asil milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazdığı eşsiz kahramanlık destanının eseri olan Cumhuriyetimizin 102'nci yılına erişmenin haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu, Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun." ifadelerini kullandı.

Güler, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ortaya konulan istiklale sahip çıkma iradesinin, Türk milletinin cesareti ve Türk ordusunun kahramanlığıyla büyüdüğünü ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla taçlandığını belirtti. Büyük zaferin, esareti reddeden, özgürlüğünden asla taviz vermeyen bir milletin yeniden doğuşunun sembolü olduğu gibi Cumhurun idaresine giden yolu da açtığını ifade eden Güler, "Karşılaştığı tüm zorlukları milli birlik ve beraberlik ruhuyla aşarak bir asrı geride bırakan Cumhuriyetimiz, bugün köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi, bizlere yol göstermeye devam etmekte, bilimin, teknolojinin ve üretimin her alanında ülkemizi daha ileriye taşımaktadır." değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin azmiyle birleşen milli iradenin savunma sanayinden teknolojiye, diplomasiden güvenliğe kadar her alanda Türkiye'yi tarihi başarılarla buluşturduğunu, kahraman orduyu bölgesel ve küresel barışın teminatı haline getirdiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği yüksek teknolojiye sahip silah ve sistemlerle desteklenen şanlı ordumuz, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin kararlılıkla korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar İstiklal Harbi'mizden bu yana, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini başarıyla icra etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı güçle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz vatanımızın her karış toprağını koruma görevini başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Ecdadımızdan devraldığımız Cumhuriyetimizi daha da yükseklere taşımak, ilelebet yaşatmak ve bu yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' yapmak için gerekli azme, kararlılığa ve inanca sahibiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 102'nci yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla bir kez daha kutluyorum."