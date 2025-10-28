Habertürk
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler

        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler

        Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki Eurofighter Typhoon alımına yönelik anlaşma dünyada savunma sanayiinde son dönemin en çok konuşulan imzası oldu. Türkiye toplamda 20'si İngiltere'den olmak üzere 44 Eurofigter'ı filosuna katmayı hedefliyor. İşte bu alımlar öncesinde Global Firepower verilerine göre eğitim uçakları dahil dünyanın en büyük askeri uçak filolarına sahip ülkeleri...

        Giriş: 28.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:59
        • 1

          ABD

          Uçak sayısı: 13.043

        • 2

          Rusya

          Uçak sayısı: 4.292

        • 3

          Çin

          Uçak sayısı: 3.309

        • 4

          Hindistan

          Uçak sayısı: 2.229

        • 5

          Güney Kore

          Uçak sayısı: 1.592

        • 6

          Japonya

          Uçak sayısı: 1.443

        • 7

          Pakistan

          Uçak sayısı: 1.399

        • 8

          Mısır

          Uçak sayısı: 1.093

        • 9

          Türkiye

          Uçak sayısı: 1.083

        • 10

          Fransa

          Uçak sayısı: 976

