Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki Eurofighter Typhoon alımına yönelik anlaşma dünyada savunma sanayiinde son dönemin en çok konuşulan imzası oldu. Türkiye toplamda 20'si İngiltere'den olmak üzere 44 Eurofigter'ı filosuna katmayı hedefliyor. İşte bu alımlar öncesinde Global Firepower verilerine göre eğitim uçakları dahil dünyanın en büyük askeri uçak filolarına sahip ülkeleri...
Giriş: 28.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:59
- 1
ABD
Uçak sayısı: 13.043
- 2
Rusya
Uçak sayısı: 4.292
- 3
Çin
Uçak sayısı: 3.309
-
- 4
Hindistan
Uçak sayısı: 2.229
- 5
Güney Kore
Uçak sayısı: 1.592
- 6
Japonya
Uçak sayısı: 1.443
-
- 7
Pakistan
Uçak sayısı: 1.399
- 8
Mısır
Uçak sayısı: 1.093
- 9
Türkiye
Uçak sayısı: 1.083
-
- 10
Fransa
Uçak sayısı: 976
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ