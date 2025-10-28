Papa 14. Leo'nun Türkiye seyahatinin programı belli oldu

Papa'nın Türkiye ziyareti, ilk olarak 21 Nisan'da hayatını kaybeden önceki Papa Franciscus'un Haziran 2024'te yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti.
Önceki Papa Franciscus, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 2025'te 1700. yılı olması dolayısıyla Türkiye’ye gitme isteğini dile getirmişti.
Papa Franciscus'un bu ziyareti yapmasının planlandığı Mayıs 2025'ten önce 21 Nisan'da vefatının ardından gözler, bir sonraki Papa’nın bu konuda alacağı karara çevrilmişti.
Papa Franciscus'un ardından Katolik Kilisesi'nin 267'nci ve yeni Papası olarak 8 Mayıs'ta seçilen Papa 14. Leo da 12 Mayıs'ta gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, selefinin İznik'e gitmeyi istediğinin hatırlatılması üzerine "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz." yanıtını vermişti.