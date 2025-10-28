Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Leavitt yaptığı açıklamada, Takaichi'nin Salı sabahı Tokyo'da Trump ile bir araya geldiğini ve ekonomik ve güvenlik konularını görüştüğünü söyledi. Japonya Başbakanı'nın Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini söyledi.

REKLAM advertisement1

"DÜNYA DAHA FAZLA BARIŞIN TADINI ÇIKARMAYA BAŞLADI"

Takaichi de Trump ile gazeteciler önünde yaptığı açıklamada "Çok kısa bir sürede dünya daha fazla barışın tadını çıkarmaya başladı. Sayın Başkan, ben de sizden çok etkilendim ve ilham aldım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Tokyo'da Japonya'nın ilk kadın lideri Takaichi ile görüşmesinin ardından kendisine övgüler yağdırdı ve askeri yığınağı hızlandırma ve ticaret ve kritik mineraller konusunda anlaşmalar imzalama sözünü memnuniyetle karşıladı.

REKLAM

Görüşmeye yakın kaynaklar, Takaichi'nin ayrıca bu yıl kabul edilen 550 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında gemi inşası, doğal gaz ve kamyonet alımlarının artırılmasını da içeren bir dizi ABD yatırımı sunmasının beklendiğini söyledi.

"SEN BÜYÜK BAŞBAKANLARDAN BİRİ OLACAKSIN" Trump, "Şinzo ve diğerlerinden bildiğim kadarıyla, sen büyük başbakanlardan biri olacaksın. Ayrıca seni ilk kadın başbakan olduğun için tebrik etmek istiyorum. Bu çok önemli" dedi. Trump ayrıca Japonya'nın daha fazla ABD savunma ekipmanı satın alma çabalarını övdü. Takaichi ise, Trump'ın Kamboçya ve Tayland ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesi sağlamadaki rolünün "eşi benzeri görülmemiş" bir başarı olduğunu söyledi. *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.