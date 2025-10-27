Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 4 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

REKLAM advertisement1

Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını Youssef En-Nesyri'nin 5 ve 22. dakikada attığı gollerle 2-0 üstün kapattı.

İkinci yarıda ise oyuna sonradan dahil olan Anderson Talisca, 81. dakikada serbest vuruştan attığı golle farkı 3'e çıkardı. 88. dakikada yeniden sahneye çıkan Talisca, ceza sahası dışında yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 4-0. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertiler mücadeleyi 4-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 22'ye yükseltti. Gaziantep FK'nın ise 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 17 puanda kaldı.

REKLAM

Ligin bir sonraki haftasındaki derbide Fenerbahçe, Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise Alanyaspor'a konuk olacak.

GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI Karşılaşmanın 84. dakikasında Myenty Abena'nın müdahalesiyle Anderson Talisca yerde kaldı. Abena, Anderson Talisca'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve Abena'ya kırmızı kart gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR 5. dakikada konuk ekip Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanatta kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 12. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan atağında Brown'ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı. REKLAM 21. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun ceza alanı önüne pasında topu önünde bulan En-Nesyri, topu ağlarla buluşturdu: 0-2. 38. dakikada Gaziantep FK'de sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası dışına ortasında Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 44. dakikada kendi ceza sahasından aldığı topla rakip ceza yayına kadar ilerleyen Oosterwolde'nin vuruşunda kaleci Burak Bozan, gole izin vermedi. Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. 49. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan atağında topla buluşan Lungoyi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Ederson'da kaldı. 53. dakikada sol kanattan Kozlowski'nin ortasına ceza sahasında Lungoyi'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek üstten dışarı çıktı. 57. dakikada Fred'in hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Nene, ceza alanına koşan Asensio'ya aradan pasını çıkardı. Sol çaprazda topla buluşan Asensio'nun bekletmeden vuruşunda kaleci Burak Bozan, golü ayağıyla önledi. 66. dakikada savunma arkasına atılan pasta topu önünde bulan Oğuz Aydın kaleci Burak Bozan'ı geçerek üstten aşırttı. Rodrigues topu gol çizgisinden çıkardı. 74. dakikada Fred'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin vuruşunda kaleci Burak Bozan gole izin vermedi. 81. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Talisca, topu kaleci Burak Bozan'ın solundan ağlarla buluşturdu: 0-3. 88. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Semedo'nun ara pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4. 90+2. dakikada ceza sahası dışından Fred'in sert şutunda kalecinin müdehale ettiği top, direkten döndü. Pozisyonun devamında Oosterwolde'nin vuruşunda yine kaleci Burak, son anda dokunarak golü engelledi. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.