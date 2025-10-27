Habertürk
        27 Ekim - 2 Kasım haftalık burç yorumlarınız

        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Gökyüzü bu hafta için neler söylüyor? 27 Ekim - 2 Kasım haftasında 12 burcu neler bekliyor? 29 Ekim'de iletişim gezegeni Merkür'ün Yay burcuna geçişinden nasıl etkileneceğiz? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının haftalık yorumları...

        Giriş: 27.10.2025 - 09:23 Güncelleme: 27.10.2025 - 09:24
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        Bu hafta gökyüzü “Büyük düşün, ufkunu genişlet” diyor. Merkür Yay burcuna geçerken detaylara değil büyük resme bakmak isteyeceğiz. Cesur, sabırsız, açık sözlü hatta bazen ‘fazla’ açık sözlü olabiliriz. Peki 27 Ekim – 2 Kasım haftasında 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım!

        Sevgili Koçlar, yeni şeyler denemek, yeni adımlar atmak için harika bir hafta. Ama bazen durup nefes almak da lazım, yoksa aceleyle yanlış kararlar alabilirsiniz.

        Sevgili Boğalar, para ve güven konuları ön planda! Bu hafta hayat paylaşınca daha da güzelleşebilir, belki fark etmeden güzel fırsatlar açılabilir.

        Sevgili İkizler burçları, bu hafta iletişim haftası! Konuşmalar, mesajlar, kısa yolculuklar… Her şey hızlı ilerliyor. Eski konular yeniden gündeme gelirse daha net kararlar vermeye çalışın.

        Sevgili Yengeçler, günlük hayat çok yoğun. Belki yeni bir hobi, belki farklı bir kahve rutini… Küçük değişiklikler bile sizi bu yoğunlukta çok rahatlatabilir.

        Sevgili Aslanlar, yaratıcılıkta üstünüze yok bu hafta! İşte, sosyal hayatta veya aşk hayatınızda yeni fırsatlar kapıda. Sürpriz gelişmelere açık olun; bazı şeyler beklenmedik şekilde karşınıza çıkabilir.

        Sevgili Başaklar, ev, aile işleri öne çıkıyor. Belki evi düzenlemek, belki küçük bir değişiklik yapmak iyi gelebilir. Her şeyi kontrol etmek yerine bazen plansızlık da keyifli sonuç verebilir.

        Sevgili Teraziler, sosyal hayat hareketleniyor, mesajlar, toplantılar, davetler… Yoğun ama keyifli bir hafta. Sırlar açığa çıkabilir, ama bu işte yanan taraf siz olmayacaksınız.!

        Sevgili Akrepler, parasal konularda fırsatlar var. Ama bu hafta daha çok temkinli hareket edin, acele kararlar yerine adım adım ilerleyin.

        Sevgili Yaylar, bu hafta fikirler havada uçuşuyor. Yeni planlar, yeni başlangıçlar hepsi mümkün. Ama bir adım geri adım atıp durup düşünmek faydalı olabilir.

        Sevgili Oğlaklar, biraz içe dönme zamanı. Yoğun bir hafta olsa da, kendinizle baş başa kaldığınızda fikirleriniz netleşecek.

        Sevgili Kovalar, arkadaşlar, sosyal çevre, yeni tanışmalar… Bu hafta fikir alışverişleri ve keyifli sohbetler ön planda. Küçük bir fikir büyük bir değişim getirebilir.

        Sevgili Balıklar, kariyer ve görünürlük ön planda. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin, cesur adımlar atarak başarılı olabilirsiniz.

