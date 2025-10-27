Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat - 27 Ekim Hava Durumu

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ve İstanbul ile Toroslar sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu açık geçecek. Marmara, Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli lodos etkili olacak. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Ege ve Batı Karadeniz'de de etkili olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 07:27 Güncelleme: 27.10.2025 - 07:27
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Eşkişehir çevreleri, Ankara ve Çankırı'nın batı ilçeleri, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam Marmara'da gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 26°

        Ankara

        Güneşli 24°

        İzmir

        Güneşli 28°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Güneşli 22°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 25°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 25°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Güneşli 19°

        Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; öğleden sonra ve akşam Marmara'da gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara ve Ege ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

