Galatasaray: 3 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Galatasaray'da goller 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi'den gelirken Göztepe'nin tek golünü ise 6. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 28'e yükselten Galatasaray ligde yoluna namağlup devam etti. Göztepe ise ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alarak 16 puanda kaldı. Tredyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Göztepe ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

DAVINSON SANCHEZ, TRABZONSPOR MAÇINDA YOK! Göztepe mücadelesinde Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Galatasaray'da Davinson Sanchez, 16. dakikada sarı kart gördü. Sanchez, bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Kolombiyalı oyuncu gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. GÖZTEPE'DE KIRMIZI KART Mücadelenin 42. dakikasında Göztepe forması giyen Malcom Bokele, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kamerunlu stoper gelecek hafta Gençlerbirliği ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

REKLAM SAHASINDA 31 MAÇTIR KAYBETMİYOR Galatasaray, sahasında oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 31 resmi maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 22'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi müsabakada 23 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

LİGDE 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 18 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 maçta 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. REKLAM Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 47 kez sarsarken sadece 7 gol yedi.

TARAFTARDAN BARIŞ ALPER YILMAZ'A DESTEK Sarı-kırmızılı taraftarlar, Bodo/Glimt ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında bir grup taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz'a moral verdi. ultrAslan'ın yer aldığı kuzey tribününde Barış Alper için, "Mücadeleye yılmadan devam." pankartı asıldı. MAÇTAN DAKİKALAR Göztepe, 6. dakikada öne geçti. Juan'ın pasıyla savunma arkasına sarka Janderson'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top, üst direkten döndü. Sallai'nin uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı önünde bulunan Efkan Bekiroğlu'nun altıpasın sol çaprazından çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-1. 14. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Sara'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Furkan Bayır'ın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleciden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. İlk başta ofsayt kararı veren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'a gitmesinin ardından golü verdi: 1-1.

34. dakikada Sara'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü. 38. dakikada Rhaldney'in ceza yayı önünden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, sağına yatarak topu kurtardı. 42. dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Osimhen'le ikili mücadele giren Bokele, rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. 57. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Icardi'nin şutunu kaleci Lis kurtardı. 59. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 60. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında Osimhen'in altıpas çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lis, topu kornere çeldi. 63. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattaki Sallai'nin havalandırdığı topta ceza sahası sağ çaprazında bulunan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı kafayla Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 66. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sallai'nin ara pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Sara, altıpas çizgisinin önünde bulunan Osimhen'e ortasını açtı. Kaleci Lis, Osimhen'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Icardi, yaptığı vole vuruşuyla ağları sarstı: 3-1. 72. dakikada sağ kanatta Abdülkerim Bardakcı'dan topu kapan Juan, ceza sahasına ortaladı. Olaitan'ın penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlağa bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı. 80. dakikada Sara'nın ara pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Sane, içeriye doğru meşin yuvarlağı çevirdi. Yunus Akgün'ün penaltı noktası üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lis, topu kurtardı. Galatasaray, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.