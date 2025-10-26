Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı

“Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan, ‘Casusluk’ soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Sabahın erken saatlerinde adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis adliyeye çıkan bazı yolları da trafiğe kapattı.

Alınan yoğun güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirilen Ekrem İmamoğlu özel izinle sadece CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile görüştürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden ilk olarak Hüseyin Gün’ün ifadesi alındı. Emniyette 262 sayfa ifade veren Gün, “etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak” istediğini söyledi. Savcılıkta da ilk olarak Hüseyin Gün’ün ifadesi alındı.

“MANEVİ ANNEM ERTELENEN SEÇİM İÇİN YARDIMCI OLMAMI İSTEDİ”

Emniyet ifadesi ortaya çıkan Hüseyin Gün kendisine sorulan Necati Özkan’ı 2019’daki seçim iptali sonrası manevi annesi aracılığıyla tanıdığını belirterek, “Manevi annem bana Necati Özkan’ın ertelenen seçimle alakalı bir kampanyasına yardımcı olmamı rica etmişti. Sosyal medya analiz konularında şirketimin olması sebebiyleydi. Özkan ile Etiler’de bulunan ofisinde görüştüm. Kendisine ne konularda yardım edebileceğimi, sosyal medya analizinin hangi kapsamda olabileceği gibi sorular sordu bende kendisine sistemin ne şekilde olduğunu anlattım.” dedi.

İBB VERİLERİ ÜZERİNDEN SEÇİM ANALİZİ YAPILDIĞI İDDİASI Bir dönem CIA çalışanı olduğunu Necati Özkan’a söylediğini ifade eden Hüseyin Gün, “Analizin ne üzerinden yapılacağını sorduğumda İBB veri tabanı verilerinin ‘Osint Darkweb’ içerisinde yer alıp almadığını sordu. Ben de bakmadığımı ama teknik ekibime baktırabileceğimi belirttim. Aaron Barr isimli ortağıma bu konuyu anlattığımda bana ad soyad, e posta, telefon gibi verileri sağlayıp sağlayamayacaklarını sordu. Bende İBB veri tabanı verilerinin Osint Darkweb’te yer alıp almadığını araştırmasını istedim. Bu işlemin yapılabilmesi ya da yasal sayılabilmesi için yetkili makamların izni gerekiyordu. İbb.gov.tr olarak birçok mail adresi ve şifrelerinin burada bulunduğunu ‘Osint darkweb’ üzerinde gördü.” şeklinde konuştu. Bazı örnekleri Necati Özkan’a gönderdiğini, kendisinin “Bu veriler üzerinde analiz işlemi yaptırabilir misin? Seçim kampanyamızda bunu kullanabilir miyiz?” şeklinde karşılık verdiğini ileri süren Gün, “Bende teknik ekibimin bunu yapabileceğini söyledim ve ücretsiz olarak kendisine bu konuda yardım ettim. Necati Özkan’ın isteği üzerine yaptırmış olduğum Açık Kaynak İstihbaratı sonucu ulaşmış olduğum ibb.gov.tr uzantılı mail adres ve şifrelerini kendi veri tabanımıza çektirdim. Yani ben herhangi bir yerden İBB veri tabanını hacklemedim. Necati Özkan bana ‘İBB verileri OSİNT sisteminde olabilir bir bak’ dedi.” şeklinde ifadesine devam etti.

Teknik ekibindeki yaklaşık 25 yıldır ABD İstihbaratı ve güvenlik alanında uzman olduğuna dair bilgi bulunan Aaron Barr tarafından hazırlanan analiz raporunu Ekrem İmamoğlu'na gönderilmek üzere Necati Özkan'a gönderdiğinden bahseden Hüseyin Gün, "Gönderdiğim rapor içeriğinde İstanbul'da farklı bölgelerin ne gibi talepleri olduğu, neye ihtiyaç duydukları ya da neye kızgın oldukları yönünde bilgiler bulunmakta idi. Bunun dışında Ekrem İmamoğlu'nun ne şekilde davranması gerektiği de belirtilirdi. Ben de Necati Özkan'a bu bilgiler doğrultusunda İstanbul gönüllüleri olan toplulukta olan kişilerin sosyal medya üzerinden etkileşimde bulunmalarını söylüyordum." dedi. "WICKR HERKESİN İNDİREBİLECEĞİ BİR UYGULAMAYDI" Verileri WICKR programı üzerinden yaptıklarını anlatan Gün, "Bu program app store ya da Google store üzerinden herkesin indirebileceği bir uygulamaydı. Wickr isimli program gizliliğe whatsapptan daha çok riayet eden bir programdı. O yüzden bu programı kullanıyorduk. Bu program üye olmak için telefon numarası istiyordu. Fakat rumuz yani nickname olarak görünüyorduk. Benim kullanıcı adım Jupiter1881'di. Necati'nin rumuzunu şuan hatırlamıyorum. Ama kendi ismi ile kayıtlı değildi. Bu süreç 2. Seçim gerçekleşene kadar devam etti" dedi.

"YANARDAĞ, MANEVİ ANNEMİN YADİGAR'I GİBİDİR" Merdan Yanardağ da sorulan Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ'ın kendisine manevi annesinden yadigar olduğunu söyleyerek, "Çünkü manevi annem bana daha önce Merdan Yanardağ'ın iyi bir insan olduğunu iyi bir gazeteci olduğunu söylemiş olması ve tanıştırması üzerine tanıdım. Tanışıklığım 2019 yılı civarından itibarendir. Kendisiyle ara ara sohbet amaçlı görüşmüşlüğüm olur. Görüşmelerimiz sonrası kendisini daha yakınen de tanıma fırsatım oldu. Hayat görüşü açısından saygı duyduğum bir insandır" dedi. "MERDAN YANARDAĞ'A 2 BİN 3 BİN DOLAR DESTEK VERİRDİM" Merdan Yanardağ'ın zor şartlar altında gazetecilik yaptığını söyleyen Hüseyin Gün, "Maddi açıdan sıkıntılı bir yayın hayatı vardır. Bu yüzden hem anne yadigarı olması hemde saygı duyduğum bir gazeteci olması sebebiyle kendisine yılda birkaç kez olmak üzere cüzi miktarlarda yani 2000-3000 Euro ya da dolar tutarında destek verirdim. Kaldı ki manevi annemde vefatından önce kendisine ara ara yardımcısıyla para gönderirdi veya eve ziyarete geldiğinde elden yardımda bulundurdu. Bunuda zarf içerisinde gerçekleştirirdi. Ben de hani böyle bir gelenek gibi ondan gördüğüm şekliyle bu işleme devam ettim. Yani banka hesabı isteme gibi bir ihtiyaçta bulunmadım" ifadelerini kullandı.

“ÜST DÜZEY BİRİNİN GÖREVDEN ALINMASINA ETKİ EDECEK MİKTARDA PARA VERMEDİM” Banka hesabına para gönderirse Yanardağ’ın kendini kötü hissedebileceğini düşündüğünden elden para verdiğini söyleyen Hüseyin Gün, “Böyle bir insana harçlık burs verir gibi anlaşılabilir ve bu onu kendisini kötü durumda hissedebilir gibi düşündüm. O yüzden görüştüğümüzde yapmış olduğunuz haberciliğe saygı duyuyorum bu da yayınlarınıza ufakta bir katkı olsun şeklinde masum bir düşünce ile verirdim. Buradaki amacım herhangi bir şekilde bir partiyi ya da şahsı baskı altına alması için değil tamamen kendisine bir yurtdaş olarak destek olma amaçlıdır. Bu paraları genel itibariyle yüzyüze görüşmelerimizde verirdim. Zaten bu paralar herhangi bir partiye ya da üst düzey bir görevlinin görevden alınmasına etki edebilecek kadar büyük para değildir. Annemin şoförüyle de Merdan Beye para göndermişliğim oldu. Dediğim gibi bu parayı göndermemin amacı zor şartlar altında yayın yaptığını bilmem ve ufakta olsa yurttaş olarak manevi destek sağlama amaçlıydı.” Şeklinde konuştu. REKLAM İMAMOĞLU’NU SEÇİMİ KAZANDIĞI İÇİN TEBRİK ETTİK Ekrem İmamoğlu ile çekildiği fotoğraf sorulan Hüseyin Gün, “Necati Özkan’ın organize etmesiyle manevi annem ile birlikte Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etmiştik. Ziyarette kendisini seçimi kazanması nedeniyle tebrik ettik. Kendisi de manevi annem ve bana hitaben ‘Kampanya sürecindeki yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim’ dedi. Bu görüşme yaklaşık olarak 10 dakika kadar sürdü ve ayrıldık. Devamı süreçte kendisi ile görüşmem olmadı. Buradan seçim sürecindeki desteklerimizden haberdar olduğundan emin oldum” dedi.

BAKANLARIN FOTOĞRAFI SORULDU Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün uzaktan çekilen fotoğrafı ve üzerine yaptığı yazışmalar sorulan Hüseyin Gün, “Bu görüşme 2018 yılında İngiltere’de Türkiye-İngiltere arasında resmi gerçekleşen ve Londra’da yapılan bir görüşmedendir. Burada Chris isimli arkadaşım savunma sanayi danışmanı olduğu için orada olduğunu söylemişti. Benimde Türk olmamdan dolayı burada bulunan kişilerin fotoğrafını atarak ‘Bak sizinkiler burada’ tabirinde bulunmuştur. Zaten daha öncede söylediğim mafya tabiri siyasetçilere espri niyetinde söylediğimiz bir cümledir” dedi. KILIÇDAROĞLU’NUN TELE1 YAYINI SORULDU CHP Genel Başkanı olduğu 23 Haziran 2023’te katıldığı Tele1 programının dökümü yapılarak Kılıçdaroğlu’na sorulan sorular ve verdiği yanıtlar teker teker okutuldu. Yayına hazırlık sürecinde sorular için Merdan Yanardağ’a talimat verip vermediği sorulan Hüseyin Gün, “Yayın esnasında konuşulan konularda sinirlendiğim hususlar oldu. Merdan Yanardağ da görüştüğüm konuştuğum bir insan olduğu için anlık sinir haliyle ‘Bu söyledikleri nedir, ne anlatıyor bu?’ tarzında anlık sitem mesajlarım oldu. O yüzden talimat verme gibi bir husus söz konusu değildir. Anlık olarak vermiş olduğum tepkileri kendine uyarlayarak soru yöneltmiş olabilir. Eğerki kendisine ilham alarak bir soru yönelttiyse ‘Bu yüzden soru desteğiniz için teşekkür ederim’ demiş olabilir” şeklinde konuştu.

“KİŞİSEL YAZIŞMALARI ANALİZ EDİP OLUMSUZ HABERLERE ÖNLEM ALINIRDI” Örgüt içerisinde bulunmadığını, İmamoğlu’na iletilmek ve seçim kampanya sürecinde kullanılmak üzere yapmış olduğum analiz çalışmalarını Necati Özkan’a ilettiğini ancak suç olduğunu bilmediğini iddia eden Hüseyin Gün, “Bazı raporlarım Ekrem İmamoğlu’nun nasıl davranması, ne şekilde hareket etmesiyle alakalı olduğundan bunları uygulardı. Yani sinir hali durumları ya da muhafazakar kesime davranış tarzı ile alakalı yönlendirmelerimizi uygulardı. Ben Ekrem İmamoğlu şu şekilde davranmalı ya da bu konulara dikkat etmeli gibi analizi yapmazdım. Tamamen Aaron BARR yönetiminde bulunan teknik ekip tarafından hazırlanırdı. Oluşabilecek olumsuz haberlere karşı önlem alırdı. Bu verilerin gizli, insanların özel yazışmalarından da oluşan verilerden analiz edildiğini Necati Özkan bilirdi.