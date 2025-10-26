Habertürk
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı | Son dakika haberler! | Son dakika haberleri

        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı

        Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, Irak'ın Süleymaniye kentinde yaptığı açıklamada Türkiye'den çekildiğini duyurdu

        Giriş: 26.10.2025 - 09:40 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:00
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        Terör örgütü PKK, Irak'ın Süleymaniye kentinde yaptığı açıklamada, Türkiye'den çekildiğini duyurdu.

        PKK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ortadoğu’da yaşanan çatışma ve savaşların Türkiye’nin ve Kürtlerin geleceğini çok ciddi biçimde tehdit eder hale gelmesi üzerine; geçen yıl Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle, Önder Abdullah Öcalan’ın açıklamalarıyla başlayan ve Önder Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısı ile kimlik kazanan süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir.

        Geçen 8 aylık süre içinde Kürt tarafı olarak biz, Barış ve Demokratik Toplum çağrısı temelinde tarihi öneme sahip büyük adımlar attık. Sakin ve rahat bir tartışma ortamı yaratabilmek için, çağrıdan hemen sonra 1 Mart günü ateşkes ilan ettik. Önder Abdullah Öcalan’ın uygun yöntemlerle gerçekleştirdiği yönlendirme temelinde 5-7 Mayıs tarihleri arasında PKK 12. Kongresini toplayarak PKK’nin örgütsel varlığını ve silahlı mücadele stratejisini sona erdirme kararlarını aldık ve bunların ancak Önder Abdullah Öcalan’ın doğrudan yürütmesi ile pratikleşebileceğini de bu kararlara ekledik.

        AA'da yer alan habere göre, Irak’ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı’nın eteklerinde, örgüt mensupları tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın yapıldığı alanda, Türkiye topraklarından ayrılarak Irak’a geldiği belirtilenlerden 23 kişilik PKK’lı terörist grup da bulundu.

        İki ay sonra 11 Temmuz günü ise, Önder Abdullah Öcalan’ın görüntülü çağrısı temelinde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Besê Hozat yönetimindeki 30 kişilik Barış ve Demokratik Toplum Grubu, düzenlenen bir törenle silahlarını yakarak, silahlı mücadeleyi sona erdirme kararını uygulamadaki net ve kararlı tutumumuzu ortaya koydu. Önder Abdullah Öcalan ve PKK öncülüğünde Kürt tarafının attığı bu tarihsel adımlar, Türkiye siyasi ve toplumsal ortamını derinden etkileyerek, barış ve demokratikleşme doğrultusunda yeni bir ruh ve irade ortaya çıkardı. Kürtlerin barış, demokratik ve özgürlükten yana olan bu cesur ve fedakar tutumu, Türkiye içinde ve dışında genel planda hep takdirle karşılanmıştır.

        Yaşanan yetersiz yaklaşımlara rağmen Önder Abdullah Öcalan ve Kürdistan Özgürlük Hareketi, Türkiye ve Kürtler üzerine gittikçe ağırlaşan tehlikeleri bertaraf edebilmek için gelecek yüzyılların özgür, demokratik ve kardeşçe yaşamının temellerini atabilmek için, Barış ve Demokratik Toplum sürecini ikinci bir aşamaya taşıyabilmek amacıyla ön açıcı yeni pratik adımlar atmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda, 12. Kongre Kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye’deki tüm güçlerimizi Medya Savunma Alanlarına geri çekme işlemini Önder Abdullah Öcalan’ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. "

        AŞAMA AŞAMA TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, terör örgütünün lağvedildiğini açıklaması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 30 Ekim 2024'te, partisinin TBMM Grup Toplantısında, "Ülke ve millet olarak, Sayın Bahçeli'nin, ittifak ortağımız MHP'nin, elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirildi" ifadesini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Devlet Bey, daima tarihe not düşen, istikamet çizen bir liderdir, çağrılarını bu şekilde okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. Siyasilerin büyük bölümünün destek verdiği açıklamanın ardından DEM Parti, geçen yıl kasım ayında örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığından izin talep etti.

        DEM Parti'den "üzerimize düşeni yaparız" açıklaması

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise 9 Aralık 2024 tarihinde, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli gördüğümüzü belirttik. Bu konuda 'Türkiye'nin barışı için elimiz açık' dedik. 'Biz DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız' dedik." diye konuştu. Adalet Bakanlığından alınan izinle 28 Aralık 2024'te, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'ya giderek terör örgütü elebaşı Öcalan ile görüştü.

        DEM Parti heyeti, daha sonra ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, MHP ile DEVA, Gelecek ve Saadet partilerini ziyaret ederek, süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Heyet, daha sonra 11 Ocak 2025'te eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret ederek, süreçle ilgili bilgi verdi. Demirtaş'ın da gelişmeleri desteklediğini açıkladı. Ardından Irak'a geçen heyet, şubat ayında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

        İmralı'nın yazılı mesajı

        DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından 27 Şubat'ta İstanbul'da bir otelde düzenledikleri basın toplantısında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı. Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın, şu mesajı okundu: "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulü

        DEM Parti heyeti, 10 Nisan'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

        DEM Parti heyeti tarafından ziyaretin ardından, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti." açıklaması yapıldı.

        CHP'den destek

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Mayıs'ta, partisinin Van mitinginde yaptığı konuşmada, "Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Terör örgütü PKK'nın fesih sürecine giden yol

        Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta yapılan kongresinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine iki ayrı noktada eş zamanlı toplantı yaptı. Bu toplantıda alınan karara göre, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı aldığı kamuoyu ile paylaşıldı.

        Terör örgütü ilk silahları bıraktı

        Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, terör örgütü PKK 11 Temmuz'da Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bıraktı. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi. PKK'lılar burada ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti

