Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Cezaevinden firar eden Gizem yakalandı | Son dakika haberleri

        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Cezaevinden firar eden Gizem yakalandı

        İstanbul'da 4 yıl önce birlikte yaşadığı uzman çavuş nişanlısı Zeynel Yıldırım'ı öldüren Gizem Erdoğan, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaldığı açık cezaevinde 11 gün izne çıkan Gizem Erdoğan, izin bitiminde geri dönmedi. Cezaevi firarisi olarak 4 aydır aranan genç kadın, polis tarafından yakalandı

        Giriş: 26.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 26.10.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cezaevinden firara uzanan cinayet olayı, Kağıthane’de 5 Temmuz 2021 günü meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı Gizem Erdoğan ile bir süredir aynı evde yaşıyordu.

        TARTIŞMADA ÖLDÜRDÜ

        İddiaya göre, olay günü saat 19.30 sıralarında ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Erdoğan, beylik tabancasını aldığı Yıldırım’ı kurşun yağmuruna tuttu. Cinayetin ardından evde polisi bekleyen Gizem Erdoğan gözaltına alındı. ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanan şüpheli hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        REKLAM

        13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

        İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında söz alan Zeynel Yıldırım’ın annesi Asiye Yıldırım, “Oğlum Gizem Erdoğan ile nişanlı değildi. Kendisi yalan söylüyor. Oğlumun kanının yerde kalmamasını istiyorum. Gözyaşlarım durmuyor. Adalet istiyorum.” dedi.

        Duruşmada savunma yapan Gizem Erdoğan ise “Ben sürekli maktul ile ayrılmaya çalışıyordum. Sürekli Samsun’a gitme çabasındaydım. Herhangi bir insana zarar verme kastım olmadı. O an yaşadığım psikolojiyi anlatamam size. Önce kendime zarar vermek istiyordum. Maktulün uyuşturucu madde kullandığını da fotoğraflamıştım. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum. Üzgünüm” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Gizem Erdoğan’ı ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        İZNE ÇIKINCA FİRAR ETTİ

        Cezasının onanmasının ardından Gizem Erdoğan, bir süre sonra Elazığ Sivrice Açık Cezaevi’ne nakledildi. Bu cezaevinde yatarken 20 Haziran 2025 günü 11 gün izin aldı. Ancak izin süresini tamamlamasına rağmen cezaevine geri dönmedi. Erdoğan’ın dönmemesi üzerine, 1 Temmuz 2025 günü hakkında ‘Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması’ suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

        4 AY SONRA İSTANBUL’DA YAKALANDI

        Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve yakalama kararı çıkarılan Gizem Erdoğan için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, 4 ay sonra Erdoğan Kartal’da saklandığı evde yakalandı. İşlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Habertürk Anasayfa