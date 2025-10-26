Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Cezaevinden firar eden Gizem yakalandı

Cezaevinden firara uzanan cinayet olayı, Kağıthane’de 5 Temmuz 2021 günü meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı Gizem Erdoğan ile bir süredir aynı evde yaşıyordu.

REKLAM advertisement1

TARTIŞMADA ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, olay günü saat 19.30 sıralarında ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Erdoğan, beylik tabancasını aldığı Yıldırım’ı kurşun yağmuruna tuttu. Cinayetin ardından evde polisi bekleyen Gizem Erdoğan gözaltına alındı. ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanan şüpheli hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

REKLAM

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında söz alan Zeynel Yıldırım’ın annesi Asiye Yıldırım, “Oğlum Gizem Erdoğan ile nişanlı değildi. Kendisi yalan söylüyor. Oğlumun kanının yerde kalmamasını istiyorum. Gözyaşlarım durmuyor. Adalet istiyorum.” dedi.

Duruşmada savunma yapan Gizem Erdoğan ise “Ben sürekli maktul ile ayrılmaya çalışıyordum. Sürekli Samsun’a gitme çabasındaydım. Herhangi bir insana zarar verme kastım olmadı. O an yaşadığım psikolojiyi anlatamam size. Önce kendime zarar vermek istiyordum. Maktulün uyuşturucu madde kullandığını da fotoğraflamıştım. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum. Üzgünüm” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Gizem Erdoğan’ı ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İZNE ÇIKINCA FİRAR ETTİ Cezasının onanmasının ardından Gizem Erdoğan, bir süre sonra Elazığ Sivrice Açık Cezaevi’ne nakledildi. Bu cezaevinde yatarken 20 Haziran 2025 günü 11 gün izin aldı. Ancak izin süresini tamamlamasına rağmen cezaevine geri dönmedi. Erdoğan’ın dönmemesi üzerine, 1 Temmuz 2025 günü hakkında ‘Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması’ suçundan yakalama kararı çıkarıldı. 4 AY SONRA İSTANBUL’DA YAKALANDI Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve yakalama kararı çıkarılan Gizem Erdoğan için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, 4 ay sonra Erdoğan Kartal’da saklandığı evde yakalandı. İşlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.