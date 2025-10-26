Habertürk
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları! | Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yapılan uyarıda ani sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 08:59 Güncelleme: 26.10.2025 - 09:00
        
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Karadeniz (Düzce dışında), Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının da, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 24°

        Ankara

        Güneşli 23°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 25°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 22°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 23°

        Adana

        Kısmen Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 25°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 18°

        Yapılan açıklamada, yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        #son dakika
        #hava durumu
