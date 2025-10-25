Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

        Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

        Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karabel mevkisinde ters yönden gelen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Kasım Gürhan yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 17:49 Güncelleme: 25.10.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ters yön ihlali can aldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kasım Gürhan'ın hayatını kaybettiği kazanın kask kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

        Görüntüde, ters yönden gelen araç sürücüsünün motosiklete çarptığı ve Gürhan’ın şarampole yuvarlandığı görüldü.

        Kaza, 11 Ekim'de saat 12.00 sıralarında, Seydikemer’in Ceylan Mahallesi Karabel mevkisinde meydana geldi. Tunceli Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Üsteğmen Mustafa Y. yönetimindeki otomobil ile Kasım Gürhan yönetimindeki motosiklet çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Kasım Gürhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, kask kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin ters yönden gelip, motosiklete çarptığı anların saniye saniye yer aldığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kasım gürhan
        #Seydikemer
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Örnek konutlar görüntülendi
        Örnek konutlar görüntülendi
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Habertürk Anasayfa