        Tekirdağ haberleri: Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 34 yaşındaki M.Ş.K.'nin, motosiklet satışı nedeniyle husumetli olduğu 29 yaşındaki Rıdvan Sabuncu'yu tabanca ile vurarak öldürüp 1 kişiyi de yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 13:36 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:17
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Tekirdağ'da olay, dün saat 22.00 sıralarında Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi.

        Motosiklet satışı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında dün akşam saatlerinde küfürleşmeye varan tartışma yaşandı.

        SİLAHIYLA PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

        DHA'daki habere göre tartışmanın ardından taraflar ayrıldı. Bir süre sonra M.Ş.K. (34), karşı gruptaki kişilerin bulunduğu Menekşe Sokak’a gitti. Aracından inen M.Ş.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp bu kişilere peş peşe ateş etti.

        İKİ KİŞİ KURŞANLA YARALANDI

        Çevredekiler, M.Ş.K.'yi etkisiz hale getirip, darp etti. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Rıdvan Sabuncu (29) ile Mehmet Ö., (39) yaralandı.

        GÖĞSÜNDEN VE BACAKLARINDAN VURULDU

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Göğüs bölgesi ve bacaklarına 3 kurşun isabet eden Rıdvan Sabuncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Elinden yaralanan Mehmet Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi.

        KÜFRETTİKLERİ İÇİN KAVGA ÇIKMIŞ

        Polis, olay sonrası M.Ş.K.'yi saldırıda kullandığı ruhsatsız tabanca ile gözaltına aldı. M.Ş.K.'nin ilk ifadesinde, tartışma sırasında grubun kendilerine küfrettiğini, olayın da bu nedenle yaşandığını söylediği bildirildi.

        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
