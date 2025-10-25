Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bisikletliler yine trafik kurbanı | Son dakika haberleri

        Bisikletliler yine trafik kurbanı: 10 günde 2 ölü, 9 yaralı

        Trafikte var olma mücadelesi veren iki tekerli araç sürücülerinin yaralanması ve ölümüyle sonuçlanan kazaların ardı arkası kesilmiyor. Son 10 günde 5 ilde yaşanan kazalarda 13 yaşındaki Ashaf ile yaşlı adam hayatını kaybederken, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.10.2025 - 14:05 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:06
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        İki tekerli araç sürücülerinin yaralanması ve ölümüyle sonuçlanan kazalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son 10 günde Bursa, Mersin, Edirne, Batman ve Samsun'da meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

        Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyol Caddesi'nde 15 Ekim'de meydana gelen kazada, Caner E. (35) yönetimindeki otomobil, bisikletli Berkay S.'ye (13) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletten düşen Berkay S. yaralandı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berkay S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 21 Ekim'de meydana gelen kazada, Y.A.T. idaresindeki otomobil, Kaledibi Mahallesi'nde S.T'nin kullandığı bisiklete çarptı. Yaralanan S.T., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı. Sürücü Y.A.T.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

        .png
        .png

        Edirne'de 22 Ekim'de meydana gelen kazada da R.Z. idaresindeki otomobil, Talatpaşa Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı elektrikli bisiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Batman'da Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda perşembe günü meydana gelen kazada da İ.Ç. (40) yönetimindeki hafif ticari araç ile B.C.G.'nin (15) kullandığı elektrikli bisiklet ve N.B. (40) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Elektrikli bisiklette bulunan B.C.G., B.E. (12), Ö.Ç. (15) ve motosikletteki N.B. ile hafif ticari araçtaki Y.Ç. (3) ve Z.Ç. (8) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Elektrikli bisikletteki B.C.G. ile B.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Samsun'un Bafra ilçesinde dün yaşanan kazada ise Mustafa Hanefi Ş. (29) yönetimindeki otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Birkan C.'nin (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

        Kazada hayatını kaybeden Ashaf Eren (Fotoğraf: DHA)
        Kazada hayatını kaybeden Ashaf Eren (Fotoğraf: DHA)

        Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanında bulunan Ashaf Eren (13) yaralandı. Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eren, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        *Haberin ilk görselleri AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

