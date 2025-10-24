Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Louvre Müzesi önüdeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim? | Dış Haberler

        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?

        Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'ndeki kraliyet mücevherlerinin 7 dakika içinde çalınması gündemdeki yerini korurken, Associated Press'in müzenin avlusundaki polisleri paylaştığı bir fotoğrafta yer alan fötr şapkalı adam tartışma yarattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı adamın yapay zekayla yerleştirilmiş olabileceğini öne sürerken, 'sıradan bir Fransız' olduğunu belirten de var. Fotoğrafa bakınca herkesin aklına gelen şey ise adamın gerçekten bir dedektife benzemesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 17:23 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Neredeyse her yönüyle Associated Press tarafından basın kuruluşlarına dağıtılan sıradan bir fotoğraf, dünya çapında viral oldu.

        Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre'daki Fransız kraliyet mücevherlerinin çalınmasından sadece saatler sonra, medyaya servis edilen bir fotoğraf müzenin avlusuna park edilmiş gümüş bir arabaya yaslanmış üç polisi gösteriyordu.

        Ama bir de fotoğrafın sağ tarafında ciddiyetle duran şık bir adam vardı.

        AP'nin başlığında polislerin müze girişini engellemek için orada oldukları belirtiliyor. Ancak düğmeli yelek, trençkot ve fötr şapka giymiş olan ve etrafı gözetliyor gibi görünen adam, internetin harekete geçmesi için yeterli bir sebepti.

        REKLAM

        Fotoğrafın yüklenmesinden bu yana geçen günlerde, tam bir 1950'ler Hollywood filmlerinin dedektifleri gibi görünen ve adı açıklanmayan adamın kim olabileceğine dair sayısız teori üretildi.

        Birçok internet kullanıcısı, Sherlock Holmes ve Hercule Poirot gibi kurgusal karakterlere benzeyen, davaya atanmış bir dedektif olduğunu öne sürdü.

        Bazı insanlar dünyanın en büyük dizi/film platformlarının, gelecekteki bir dizi için adamın hikayesinin haklarını almaya çağırdı. Bazıları ise sadece oradan geçen bir Fransız olduğunu söyledi.

        Sonra, oldukça hızlı bir şekilde, sosyal medya yorumları değişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu keskin giyimli adamın gerçek olmadığını öne sürdü. Onlara göre bu, yapay zeka ile oluşturulmuş bir Fransız dedektif görüntüsüydü.

        Northwestern Üniversitesi'nde profesör olan ve araştırmaları yapay zeka tarafından yaratılan görüntülere odaklanan Matt Groh'a göre görüntüde "tuhaf" bir şeyler vardı.

        Bunun nedeni belki de adamın inanılmaz derecede iyi giyinmiş olması ve etrafındaki insanlara kıyasla çok anakronik olmasıydı. Fötr şapkası öylece eğilmiş. Cildi kusursuz görünüyor. Bay Groh, adamın gerçek olamayacak kadar "iyi" göründüğünü, eski bir siyah-beyaz Hollywood filminin yıldızı gibi olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Ancak fotoğrafı çeken fotoğrafçı, adamın gerçek olduğunu ve sadece yoldan geçen, soruşturmayla ilgisi olmayan biri olduğunu doğruladı.

        Fotoğrafı çeken AP fotoğrafçısı Thibault Camus, "Onu tanımıyorum. Fransız olup olmadığını bilmiyorum. Belki bir turisttir? Belki de İngilizdir" dedi.

        Camus'nün tarihi bir binadan çıkan eski moda giyimli biriyle, kendisine sivri bir an gibi görünen bu anı yakalamak istemesine neden olan şey adamın kıyafetiydi.

        Camus'nün aynı sokakta ve aynı polis memurlarıyla çektiği, ancak adamın yerine trençkotlu ve ten rengi Yankees şapkalı bir kadının yer aldığı başka bir fotoğraf, daha az dikkat çektiği için, onun yaratıcı içgüdülerini doğruluyor gibi görünüyordu.

        Ancak Profesör Groh, adamın kusursuz tarzının yanı sıra, izleyicileri görüntünün yapay zeka ile oluşturulduğuna ya da değiştirildiğine inandırabilecek faktörler de olduğunu söyledi.

        Groh, "Eğer süper yüksek çözünürlüklüyse, yapay zeka tarafından üretilmiş olma ihtimali daha düşüktür, çünkü süper yüksek çözünürlük üretmek gerçekten zordur" dedi.

        Etrafımız bu tür yapay zeka görüntüleri ve araçlarıyla çevrili olduğu için kullanıcılar da artık gördükleri her şeye şüpheyle yaklaşıyor.

        Groh, "İnsanlar yapay zeka okuryazarlığı oluşturuyor" dedi ve kullanıcıların böyle bir görüntünün gerçek olup olmadığını anlamalarının en iyi yolunun yapay zekanın "Bunu çeken fotoğrafçıyı tanıyoruz - bu gerçek bir görüntü" demesi olduğunu söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Habertürk Anasayfa