Neredeyse her yönüyle Associated Press tarafından basın kuruluşlarına dağıtılan sıradan bir fotoğraf, dünya çapında viral oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre'daki Fransız kraliyet mücevherlerinin çalınmasından sadece saatler sonra, medyaya servis edilen bir fotoğraf müzenin avlusuna park edilmiş gümüş bir arabaya yaslanmış üç polisi gösteriyordu.

Ama bir de fotoğrafın sağ tarafında ciddiyetle duran şık bir adam vardı.

AP'nin başlığında polislerin müze girişini engellemek için orada oldukları belirtiliyor. Ancak düğmeli yelek, trençkot ve fötr şapka giymiş olan ve etrafı gözetliyor gibi görünen adam, internetin harekete geçmesi için yeterli bir sebepti.

Fotoğrafın yüklenmesinden bu yana geçen günlerde, tam bir 1950'ler Hollywood filmlerinin dedektifleri gibi görünen ve adı açıklanmayan adamın kim olabileceğine dair sayısız teori üretildi.

Birçok internet kullanıcısı, Sherlock Holmes ve Hercule Poirot gibi kurgusal karakterlere benzeyen, davaya atanmış bir dedektif olduğunu öne sürdü.

Bazı insanlar dünyanın en büyük dizi/film platformlarının, gelecekteki bir dizi için adamın hikayesinin haklarını almaya çağırdı. Bazıları ise sadece oradan geçen bir Fransız olduğunu söyledi. Sonra, oldukça hızlı bir şekilde, sosyal medya yorumları değişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu keskin giyimli adamın gerçek olmadığını öne sürdü. Onlara göre bu, yapay zeka ile oluşturulmuş bir Fransız dedektif görüntüsüydü. Northwestern Üniversitesi'nde profesör olan ve araştırmaları yapay zeka tarafından yaratılan görüntülere odaklanan Matt Groh'a göre görüntüde "tuhaf" bir şeyler vardı. Bunun nedeni belki de adamın inanılmaz derecede iyi giyinmiş olması ve etrafındaki insanlara kıyasla çok anakronik olmasıydı. Fötr şapkası öylece eğilmiş. Cildi kusursuz görünüyor. Bay Groh, adamın gerçek olamayacak kadar "iyi" göründüğünü, eski bir siyah-beyaz Hollywood filminin yıldızı gibi olduğunu söyledi. REKLAM Ancak fotoğrafı çeken fotoğrafçı, adamın gerçek olduğunu ve sadece yoldan geçen, soruşturmayla ilgisi olmayan biri olduğunu doğruladı.

Fotoğrafı çeken AP fotoğrafçısı Thibault Camus, "Onu tanımıyorum. Fransız olup olmadığını bilmiyorum. Belki bir turisttir? Belki de İngilizdir" dedi. Camus'nün tarihi bir binadan çıkan eski moda giyimli biriyle, kendisine sivri bir an gibi görünen bu anı yakalamak istemesine neden olan şey adamın kıyafetiydi. Camus'nün aynı sokakta ve aynı polis memurlarıyla çektiği, ancak adamın yerine trençkotlu ve ten rengi Yankees şapkalı bir kadının yer aldığı başka bir fotoğraf, daha az dikkat çektiği için, onun yaratıcı içgüdülerini doğruluyor gibi görünüyordu. Ancak Profesör Groh, adamın kusursuz tarzının yanı sıra, izleyicileri görüntünün yapay zeka ile oluşturulduğuna ya da değiştirildiğine inandırabilecek faktörler de olduğunu söyledi. Groh, "Eğer süper yüksek çözünürlüklüyse, yapay zeka tarafından üretilmiş olma ihtimali daha düşüktür, çünkü süper yüksek çözünürlük üretmek gerçekten zordur" dedi. Etrafımız bu tür yapay zeka görüntüleri ve araçlarıyla çevrili olduğu için kullanıcılar da artık gördükleri her şeye şüpheyle yaklaşıyor.

Groh, "İnsanlar yapay zeka okuryazarlığı oluşturuyor" dedi ve kullanıcıların böyle bir görüntünün gerçek olup olmadığını anlamalarının en iyi yolunun yapay zekanın "Bunu çeken fotoğrafçıyı tanıyoruz - bu gerçek bir görüntü" demesi olduğunu söyledi.